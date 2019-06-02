02 Haziran 2019, Pazar
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Slimani'nin bonservisi belli oldu!
Fenerbahçe'de kiralık sözleşmesi sona eren ve Leicester City'e dönen 30 yaşındaki Islam Slimani'nin bonservisi belli oldu. İngiliz kulübünün, oyuncuyu transfer etmek isteyen Portekiz ekibi Sporting Lizbon'dan istediği rakam ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 02.06.2019 17:59 Güncelleme Tarihi: 02.06.2019 17:59
- 1
- 7
- 2
- 7
- 3
- 7
- 4
- 7
- 5
- 7
Daha Fazla Gör
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"
- Michael Frey'in yeni adresi belli oldu
- Eljif Elmas coştu Dün gece...
- Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızı Gökhan Töre ile el sıkıştı