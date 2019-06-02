02 Haziran 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Slimani'nin bonservisi belli oldu!

Fenerbahçe'de kiralık sözleşmesi sona eren ve Leicester City'e dönen 30 yaşındaki Islam Slimani'nin bonservisi belli oldu. İngiliz kulübünün, oyuncuyu transfer etmek isteyen Portekiz ekibi Sporting Lizbon'dan istediği rakam ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 02.06.2019 17:59 Güncelleme Tarihi: 02.06.2019 17:59
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Slimani'nin bonservisi belli oldu!

Fenerbahçe'nin geçirdiği kötü sezonda bekleneni veremeyerek hayal kırıklığına neden olan Islam Slimani'nin sarı-lacivertli takımdaki macerası sona erdi.

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Slimani'nin bonservisi belli oldu!

Cezayirli golcü, bonservisini elinde bulunduran Leicester City'e dönerken kulüplerin transfer listelerinde de yerini almaya başladı.

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Slimani'nin bonservisi belli oldu!

Portekiz basınından Record'un haberine göre Sporting Lizbon oyuncuyu kiralamak için İngiliz ekibine teklif götürdü.

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Slimani'nin bonservisi belli oldu!

Tecrübeli futbolcuyu satmak istediğini söyleyen Leicester City'nin bonservis talebi ise 10 milyon euro oldu.

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Slimani'nin bonservisi belli oldu!

Slimani için istenen bu rakamı oldukça yüksek bulan Portekiz temsilcisinin transferde geri adım attığı belirtiliyor.

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