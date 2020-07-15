15 Temmuz 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'ye transferde rakip çıktı! Moussa Wague...

Gelecek sezon öncesi transfer çalışmalarını yürüten Fenerbahçe, gündemine Barcelona'dan Moussa Wague'yi almıştı. Yıldız isme Ada ekibi talip olurken, sarı-lacivertlilere transferde rakip çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.07.2020 12:38 Güncelleme Tarihi: 15.07.2020 12:39
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Fenerbahçe'ye transferde rakip çıktı! Moussa Wague...

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için girişimlerini hızlandıran Fenerbahçe, transferde sürpriz bir ismi gündemine almıştı.

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Fenerbahçe'ye transferde rakip çıktı! Moussa Wague...

Barcelona'nın Nice'e kiraladığı Senegalli futbolcu Moussa Wague için temasa geçen sarı-lacivertlilere kötü haber geldi.

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Fenerbahçe'ye transferde rakip çıktı! Moussa Wague...

Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre İngiliz ekibi West Ham United, 21 yaşındaki genç sağ bek için Barcelona'ya teklif götürdü.

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Fenerbahçe'ye transferde rakip çıktı! Moussa Wague...

Katalan devinin ise İngiliz temsilcisine 2 seçenek sunduğu ifade ediliyor.

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Fenerbahçe'ye transferde rakip çıktı! Moussa Wague...

Bunlardan ilki 16 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu ile kiralama ve diğeri ise Barcelona'nın da tercih ettiği 10 milyon Euro'ya oyuncuyu satma...

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