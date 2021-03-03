Fenerbahçe'ye transferde 35 milyon euro! Ayrlıklar peş peşe...

Yaz ve ara transfer döneminin en hareketli takımı Fenerbahçe, gelecek sezon planlamasını şimdiden yapıyor. Takımdan transferle ayrılması ve doğrudan gönderilmek istenen isimler ile birlikte dev bir kadro operasyonuna hazırlanan sarı lacivertliler, kazanılacak gelir ile nokta atışı transferler yapacak. Fenerbahçe, maaş bütçesinden de tasarruf edecek. İşte o isimler...

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Giriş Tarihi: 03.03.2021 13:00 Güncelleme Tarihi: 03.03.2021 13:34 ABONE OL