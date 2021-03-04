Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe-Antalyaspor maçının bitiş düdüğüyle ortalık karıştı! İşte o anlar

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Antalyaspor'u ağırladı. Kritik karşılaşma Fredy ve Valencia'nın karşılıklı golleriyle 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Evindeki galibiyet hasreti 3 maça çıkan sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın mağlup olduğu haftada büyük bir fırsattan yararlanamadı. Mücadelenin ardından iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşanırken, bir de kırmızı kart çıktı. İşte Fenerbahçe - Antalyaspor maçında ekranlara yansımayan o anlar...

BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





Giriş Tarihi: 04.03.2021 22:02 ABONE OL