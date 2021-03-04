04 Mart 2021, Perşembe

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe-Antalyaspor maçının bitiş düdüğüyle ortalık karıştı! İşte o anlar

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Antalyaspor'u ağırladı. Kritik karşılaşma Fredy ve Valencia'nın karşılıklı golleriyle 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Evindeki galibiyet hasreti 3 maça çıkan sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın mağlup olduğu haftada büyük bir fırsattan yararlanamadı. Mücadelenin ardından iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşanırken, bir de kırmızı kart çıktı. İşte Fenerbahçe - Antalyaspor maçında ekranlara yansımayan o anlar...

Giriş Tarihi: 04.03.2021 22:02
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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe-Antalyaspor maçının bitiş düdüğüyle ortalık karıştı! İşte o anlar

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor, Kadıköy'de karşı karşıya geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe-Antalyaspor maçının bitiş düdüğüyle ortalık karıştı! İşte o anlar

Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe-Antalyaspor maçının bitiş düdüğüyle ortalık karıştı! İşte o anlar

Konuk ekip Antalyaspor 12. dakikada Fredy iel öne geçerken, Fenerbahçe bu gole 83'te Valencia ile yanıt verdi.

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe-Antalyaspor maçının bitiş düdüğüyle ortalık karıştı! İşte o anlar

Fenerbahçe bu sonuçla, Galatasaray'ın mağlup olduğu haftada puan kaybederek şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe-Antalyaspor maçının bitiş düdüğüyle ortalık karıştı! İşte o anlar

Büyük heyecana sahne olan maçın ardından ise ik itakım futbolcuları arasında tartışma çıktı.

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