04 Mart 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe-Antalyaspor maçının bitiş düdüğüyle ortalık karıştı! İşte o anlar
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Antalyaspor'u ağırladı. Kritik karşılaşma Fredy ve Valencia'nın karşılıklı golleriyle 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Evindeki galibiyet hasreti 3 maça çıkan sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın mağlup olduğu haftada büyük bir fırsattan yararlanamadı. Mücadelenin ardından iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşanırken, bir de kırmızı kart çıktı. İşte Fenerbahçe - Antalyaspor maçında ekranlara yansımayan o anlar...
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