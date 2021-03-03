03 Mart 2021, Çarşamba
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Fenerbahçe'ye transferde 35 milyon euro! Ayrılıklar peş peşe...
Yaz ve ara transfer döneminin en hareketli takımı Fenerbahçe, gelecek sezon planlamasını şimdiden yapıyor. Takımdan transferle ayrılması ve doğrudan gönderilmek istenen isimler ile birlikte dev bir kadro operasyonuna hazırlanan sarı lacivertliler, kazanılacak gelir ile nokta atışı transferler yapacak. Fenerbahçe, maaş bütçesinden de tasarruf edecek. İşte o isimler...
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