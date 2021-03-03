03 Mart 2021, Çarşamba

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Fenerbahçe'ye transferde 35 milyon euro! Ayrılıklar peş peşe...

Yaz ve ara transfer döneminin en hareketli takımı Fenerbahçe, gelecek sezon planlamasını şimdiden yapıyor. Takımdan transferle ayrılması ve doğrudan gönderilmek istenen isimler ile birlikte dev bir kadro operasyonuna hazırlanan sarı lacivertliler, kazanılacak gelir ile nokta atışı transferler yapacak. Fenerbahçe, maaş bütçesinden de tasarruf edecek. İşte o isimler...

Giriş Tarihi: 03.03.2021 13:00 Güncelleme Tarihi: 03.03.2021 14:52
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Fenerbahçe'ye transferde 35 milyon euro! Ayrılıklar peş peşe...

Sezon başında sportif direktörlük koltuğuna Emre Belözoğlu'nu getiren Fenerbahçe, teknik direktör olarak Alanyaspor ile başarılı bir sezon geçiren Erol Bulut'u getirdi.

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Fenerbahçe'ye transferde 35 milyon euro! Ayrılıklar peş peşe...

Mauricio Lemos, Samatta, Pelkas, Jose Sosa, Tisserand, Sinan Gümüş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Novak, Valencia, Cisse, Perotti, Ademi ve Mert Hakan Yandaş gibi yıldız isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe, mutlak şampiyonluk parolasıyla sezona başladı.

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Fenerbahçe'ye transferde 35 milyon euro! Ayrılıklar peş peşe...

'Alo ben Emre abin' ifadesiyle transfer dönemine damga vuran Emre Belözoğlu, ara transfer dönemine de hızlı bir giriş yaptı. Dünyaca ünlü yıldız isim Mesut Özil'i kadrosuna katan Fenerbahçe, Apollo Limasol'den Atilla Szalai'yi de kadrosuna kattı. Fenerbahçe, son olarak Başakşehir'den İrfan Can Kahveci'yi de kadrosuna kattı.

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Fenerbahçe'ye transferde 35 milyon euro! Ayrılıklar peş peşe...

Vedat Muriqi ve Jailson gibi isimlerden 23 milyon euro para kazanan Fenerbahçe'de hedef gelecek sezon transfer döneminde bu miktarın çok daha üstüne çıkmak.

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Fenerbahçe'ye transferde 35 milyon euro! Ayrılıklar peş peşe...

CANER ERKİN'İN KADERİ TOPLANTIYA BAĞLI

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Caner Erkin, Trabzonspor maçında kadroya alınmamış ve takımdan ayrı antrenmanlarını sürdürüyordu. Ali Koç, Emre Belözoğlu ve Erol Bulut bir toplantı gerçekleştirecek ve Caner Erkin'in Fenerbahçe kariyeri şekillenecek.

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