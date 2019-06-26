26 Haziran 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'ye transfer şoku! İşte o açıklama ve UEFA...
Transferin en hareketli takımı olması beklenen Fenerbahçe'yi büyük bir tehlike bekliyor. Kulübün borçları ve UEFA tehlikesi anlamında sarı lacivertliler adeta köşeye sıkıştı. Taraftarını geçen sene büyük ölçüde küstüren Fenerbahçe' için şok haberin detayları şöyle;
Giriş Tarihi: 26.06.2019 13:03 Güncelleme Tarihi: 26.06.2019 13:26
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