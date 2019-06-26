26 Haziran 2019, Çarşamba

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Fenerbahçe'ye transfer şoku! İşte o açıklama ve UEFA...

Transferin en hareketli takımı olması beklenen Fenerbahçe'yi büyük bir tehlike bekliyor. Kulübün borçları ve UEFA tehlikesi anlamında sarı lacivertliler adeta köşeye sıkıştı. Taraftarını geçen sene büyük ölçüde küstüren Fenerbahçe' için şok haberin detayları şöyle;

Giriş Tarihi: 26.06.2019 13:03 Güncelleme Tarihi: 26.06.2019 13:26
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Fenerbahçe'ye transfer şoku! İşte o açıklama ve UEFA...

Ali Koç, Fenerbahçe dergisinde yayınlanan açıklamasında, "UEFA İnceleme Dairesi, dosyamızı UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Yargı Dairesi'ne sevk etmiş olsa da ilgili daireye bulundukları tavsiyeler, gelecek adına olumlu sinyaller oluşturmuştur."

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Fenerbahçe'ye transfer şoku! İşte o açıklama ve UEFA...

"Umuyoruz ki UEFA Yargı Dairesi de dosyamızı İnceleme Dairesi'nin verdiği tavsiye kararları doğrultusunda değerlendirecektir." demişti.

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Fenerbahçe'ye transfer şoku! İşte o açıklama ve UEFA...

Ali Koç, UEFA Yargı Dairesi'nin vereceği kararın gelecek sezon futbol A takım kadro yapılanmasında belirleyici unsur olacağını aktardı.

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Fenerbahçe'ye transfer şoku! İşte o açıklama ve UEFA...

Ancak bu sinyallerin hiç de gelecek adına olumlu olmadığına dair bir durum mevcut... O durum ne mi?

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Fenerbahçe'ye transfer şoku! İşte o açıklama ve UEFA...

Sabah yazarı Dilek Güngör, Fenerbahçe'nin borçlarına dikkat çekti ve büyük alacaklı durumundaki Denizbank'ın satış sürecinin Fenerbahçe'yi transferde ciddi şekilde etkileyeceğine vurgu yaptı. İşte Dilek Güngör'ün bugünkü yazısında yer alan Fenerbahçe sözleri...

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