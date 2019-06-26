Eljif Elmas'ın parasına tam 7 transfer! İşte o isimler

Fenerbahçe'de gözler UEFA'nın sarı lacivertli kulüp hakkında açıklayacağı karara çevrildi. Cuma günü çıkması beklenen kararla ilgili genel görüş ise 'satmadan alamazsın' olarak açıklanacağı yönünde. Fenerbahçe, UEFA'dan kendilerine resmi yazının ulaşmasının ardından ilk olarak Eljif Elmas'ın satışı için kararını verecek, ardından da listesinde bulunan isimlere imzayı attıracak.