26 Haziran 2019, Çarşamba

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Eljif Elmas'ın parasına tam 7 transfer! İşte o isimler

Fenerbahçe'de gözler UEFA'nın sarı lacivertli kulüp hakkında açıklayacağı karara çevrildi. Cuma günü çıkması beklenen kararla ilgili genel görüş ise 'satmadan alamazsın' olarak açıklanacağı yönünde. Fenerbahçe, UEFA'dan kendilerine resmi yazının ulaşmasının ardından ilk olarak Eljif Elmas'ın satışı için kararını verecek, ardından da listesinde bulunan isimlere imzayı attıracak.

Giriş Tarihi: 26.06.2019 16:23 Güncelleme Tarihi: 26.06.2019 16:47
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Eljif Elmas'ın parasına tam 7 transfer! İşte o isimler

Transfer konusunda beklemeye geçen Fenerbahçe yönetimi için kritik gün cuma...

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Eljif Elmas'ın parasına tam 7 transfer! İşte o isimler

UEFA'dan gelecek yazının ardından bugüne kadar görüşülen oyuncularla ilgili son kararlar da verilmiş olacak.

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Eljif Elmas'ın parasına tam 7 transfer! İşte o isimler

Fenerbahçe'de hem alış hem de satış konusunda önemli adımlar atılacak.

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Eljif Elmas'ın parasına tam 7 transfer! İşte o isimler

Yönetim, UEFA'dan herhangi bir transfer yasağı cezasının gelmesini beklemiyor.

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Eljif Elmas'ın parasına tam 7 transfer! İşte o isimler

Ancak yüzde 99 ihtimalle 'satmadan alamazsın' kuralının devam etmesi gündemde.

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