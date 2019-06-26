26 Haziran 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe transfer bombasını patlattı! İstanbul'a geliyor
Gelecek sezon için şampiyonluğua oynayacak bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe, transfer için kolları sıvadı. Murat Sağlam ve Emre Belözoğlu transferlerinde mutlu sona ulaşan Sarı-Lacivertliler, bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarla istediği yıldız futbolcunun, Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalamak için İstanbul'a geleceği öğrenildi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 26.06.2019 01:29 Güncelleme Tarihi: 26.06.2019 01:30
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