26 Haziran 2019, Çarşamba

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Fenerbahçe transfer bombasını patlattı! İstanbul'a geliyor

Gelecek sezon için şampiyonluğua oynayacak bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe, transfer için kolları sıvadı. Murat Sağlam ve Emre Belözoğlu transferlerinde mutlu sona ulaşan Sarı-Lacivertliler, bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarla istediği yıldız futbolcunun, Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalamak için İstanbul'a geleceği öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.06.2019 01:29 Güncelleme Tarihi: 26.06.2019 01:30
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Fenerbahçe transfer bombasını patlattı! İstanbul'a geliyor

Gelecek sezon transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.

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Fenerbahçe transfer bombasını patlattı! İstanbul'a geliyor

Tarihinin en kötü sezonlarından birisini geride bırakan Sarı-Lacivertlilerin gelecek sezon tek hedefi mutlak şampiyonluk.

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Fenerbahçe transfer bombasını patlattı! İstanbul'a geliyor

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Kanarya, transferde ince eleyip sık dokuyor.

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Fenerbahçe transfer bombasını patlattı! İstanbul'a geliyor

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, ilk olarak Wolfsburg forması giye Murat Sağlam ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

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Fenerbahçe transfer bombasını patlattı! İstanbul'a geliyor

Transferde hız kesmeyen Sarı-Lacivertliler; Emre Belözoğlu, Aleksandar Kolarov, Allahyar Sayyadmanesh ve Ljubomir Fejsa ile de anlaşma sağladı.

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