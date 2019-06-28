28 Haziran 2019, Cuma
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Fenerbahçe'ye Max Kruse transferini açıkladı!
Transfer çalışlmalarını sürdüren Fenerbahçe Murat Sağlam'ın ardından 2. transferini de resmi olarak duyurdu. Max Kruse ile ön sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Giriş Tarihi: 28.06.2019 20:10 Güncelleme Tarihi: 28.06.2019 20:12
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