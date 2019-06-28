28 Haziran 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'ye Max Kruse transferini açıkladı!

Transfer çalışlmalarını sürdüren Fenerbahçe Murat Sağlam'ın ardından 2. transferini de resmi olarak duyurdu. Max Kruse ile ön sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Giriş Tarihi: 28.06.2019 20:10 Güncelleme Tarihi: 28.06.2019 20:12
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Fenerbahçe'ye Max Kruse transferini açıkladı!

Geçtiğimiz sezon kabus gibi bir sezon geçiren Fenerbahçe, yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvadı.

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Fenerbahçe'ye Max Kruse transferini açıkladı!

İlk olarak Murat Sağlam'ı kadrosuna kattığını açıklayan Sarı Lacivertliler, 2. transferini de gerçekleştirdi.

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Fenerbahçe'ye Max Kruse transferini açıkladı!

Sosyal medyada alevli görsel paylaşarak ile taraftarları heyecanlandıran Fenerbahçe, yeni transferin kim olduğunu açıkladı.

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Fenerbahçe'ye Max Kruse transferini açıkladı!

Fenerbahçe, 31 yaşındaki forvet Max Kruse ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

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Fenerbahçe'ye Max Kruse transferini açıkladı!

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

Kulübümüz, Werder Bremen kulübü ile sözleşmesi sona ermekte olan Alman milli futbolcu Max Kruse ile yaptığı görüşmeler sonucunda futbolcu ile anlaşmaya varmış ve ön sözleşme imzalamıştır.

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