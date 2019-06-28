28 Haziran 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Hasan Kartal açıkladı Vedat Muriç Fenerbahçe'ye!

Transfer sezonunun en dikkat çeken transfer adayı şüphesiz Çaykur Rizespor'un golcü oyuncusu Vedat Muriç. Hareketli bir transfer dönemi geçiren ve birçok yıldız ismi listesine alan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de gündeminde bulunan Vedat Muriç'te son dakika gelişmesi yaşanıyor. Bugün Fenerbahçe Sportif direktörü Damien Comolli ve Rizespor'un görüştüğü öğrenildi. A Spor'a konuşan Rizespor Başkanı Hasan Kartal flaş açıklamalarda bulundu... İşte detaylar

Giriş Tarihi: 28.06.2019 20:32
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Hasan Kartal açıkladı Vedat Muriç Fenerbahçe'ye!

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Çaykur Rizespor'un golcüsü Vedat Muriç'te son dakika gelişmesi yaşanıyor.

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Hasan Kartal açıkladı Vedat Muriç Fenerbahçe'ye!

Transfer sezonunun gözde ismi Vedat Muriç'in gelecek sezon hangi takımda oynayacağı halen belli olmuş değil.

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Hasan Kartal açıkladı Vedat Muriç Fenerbahçe'ye!

Rizespor'un kapısını ilk çalan takım olan Galatasaray, 2.5 milyon ile kulübün kapısını çalmıştı.

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Hasan Kartal açıkladı Vedat Muriç Fenerbahçe'ye!

Karadeniz ekibinin 10 milyon euro bonservis bedeli talep etmesinin ardından, Cimbom'un bu teklifi Rizespor cephesinde kabul görmemişti.

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Hasan Kartal açıkladı Vedat Muriç Fenerbahçe'ye!

Teklifini yenileyerek tekrar Rizespor'un kapısını çalan Galatasaray, son teklifini 4 milyon olarak belirledi.

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