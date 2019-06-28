28 Haziran 2019, Cuma
A SPOR GALERİ
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Hasan Kartal açıkladı Vedat Muriç Fenerbahçe'ye!
Transfer sezonunun en dikkat çeken transfer adayı şüphesiz Çaykur Rizespor'un golcü oyuncusu Vedat Muriç. Hareketli bir transfer dönemi geçiren ve birçok yıldız ismi listesine alan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de gündeminde bulunan Vedat Muriç'te son dakika gelişmesi yaşanıyor. Bugün Fenerbahçe Sportif direktörü Damien Comolli ve Rizespor'un görüştüğü öğrenildi. A Spor'a konuşan Rizespor Başkanı Hasan Kartal flaş açıklamalarda bulundu... İşte detaylar
Giriş Tarihi: 28.06.2019 20:32
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