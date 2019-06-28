Fenerbahçe'ye Mesut müjdesi! 'Kolaylık sağlarız'

Fenerbahçe'nin transferdeki gözdesi Mesut Özil ile alakalı flaş bir gelişme yaşandı. Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in bonservisli oyuncusu olan Türk asıllı yıldızı ile yollarını ayırmak istediği biliniyordu. İngiliz devi Mesut Özil ile yollarını ayırmak için flaş bir hamle yaptı. Sarı-lacivertli taraftarlar, Mesut Özil Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? sorusunun yanıtını arıyor. Arsenal'in bu hamlesi Fenerbahçe camiasını heyacanlandıracak cinsten. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 28.06.2019 19:25 Güncelleme Tarihi: 28.06.2019 19:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





