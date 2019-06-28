28 Haziran 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'ye Mesut müjdesi! 'Kolaylık sağlarız'

Fenerbahçe'nin transferdeki gözdesi Mesut Özil ile alakalı flaş bir gelişme yaşandı. Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in bonservisli oyuncusu olan Türk asıllı yıldızı ile yollarını ayırmak istediği biliniyordu. İngiliz devi Mesut Özil ile yollarını ayırmak için flaş bir hamle yaptı. Sarı-lacivertli taraftarlar, Mesut Özil Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? sorusunun yanıtını arıyor. Arsenal'in bu hamlesi Fenerbahçe camiasını heyacanlandıracak cinsten. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 28.06.2019 19:25 Güncelleme Tarihi: 28.06.2019 19:26
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Fenerbahçe'ye Mesut müjdesi! 'Kolaylık sağlarız'

Türkiye'de Mesut Özil heyecanı yaşanıyor.

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Fenerbahçe'ye Mesut müjdesi! 'Kolaylık sağlarız'

Yıldız futbolcunun Türkiye'ye transferi hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

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Fenerbahçe'ye Mesut müjdesi! 'Kolaylık sağlarız'

Arsenal'in yeni sezonda kadrosunda düşünmediği Türk asıllı futbolcu ile ilgili bomba bir karar aldı.

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Fenerbahçe'ye Mesut müjdesi! 'Kolaylık sağlarız'

Fenerbahçe'nin gözdesi konumunda bulunan yıldız futbolcu ile alakalı yaşanan bu gelişme sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

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Fenerbahçe'ye Mesut müjdesi! 'Kolaylık sağlarız'

Öyle ki, yıldız futbolcunun sosyal medya hesabına her gün binlerce mesaj atan Fenerbahçeli taraftarlar Mesut Özil'i sarı-lacivertli forma ile görmeyi çok istiyor.

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