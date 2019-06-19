19 Haziran 2019, Çarşamba

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Fenerbahçe'ye Max Kruse transferinde kötü haber!

Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'de beklentilerin çok altında kalan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Transferde hata yapmak istemeyen Fenerbahçe girişimlerini Ersun Yanal'ın direktiflerine göre sürdürüyor. Gelecek sezon taraftarlarına şampiyonluk hediye etmek isteyen sarı-lacivertlilere transferde kötü haber geldi...

Giriş Tarihi: 19.06.2019 12:26 Güncelleme Tarihi: 19.06.2019 12:44
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Fenerbahçe'ye Max Kruse transferinde kötü haber!

Spor Toto Süper Lig'de başarısız bir sezonu geride bırakan ve Fenerbahçe, yapacağı kaliteli ve yerinde transferlerle gelecek sezona ligde ve kupada şampiyonluk hedefini yakalamak istiyor.

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Fenerbahçe'ye Max Kruse transferinde kötü haber!

Transfer çalışmalarına dört koldan devam eden sarı-lacivertliler önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu oluşturmak için kolları sıvadı.

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Fenerbahçe'ye Max Kruse transferinde kötü haber!

Tüm mevkilere oyuncu bakan Fenerbahçeli kurmaylar, transferde Ersun Yanal'ın raporları doğrultusunda ilerliyor.

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Fenerbahçe'ye Max Kruse transferinde kötü haber!

Transferde hata şansı kalmayan Fenerbahçe bu yüzden transferde her adımı düşünüyor.

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Fenerbahçe'ye Max Kruse transferinde kötü haber!

Geçtiğimiz sezonu taraftarlarına unutturarak yeni bir sayfa açmak isteyen sarı-lacivertliler transfer sezonunun açılmasıyla girişimlerini hızlandırdı.

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