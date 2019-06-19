19 Haziran 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'ye Max Kruse transferinde kötü haber!
Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'de beklentilerin çok altında kalan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Transferde hata yapmak istemeyen Fenerbahçe girişimlerini Ersun Yanal'ın direktiflerine göre sürdürüyor. Gelecek sezon taraftarlarına şampiyonluk hediye etmek isteyen sarı-lacivertlilere transferde kötü haber geldi...
Giriş Tarihi: 19.06.2019 12:26 Güncelleme Tarihi: 19.06.2019 12:44
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