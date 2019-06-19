19 Haziran 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! İşte Ersun Yanal'in istediği 5 isim
Gelecek sezon 20. şampiyonluğunu kazanarak 4. yıldızı takmayı hedefleyen ve transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe hız kesmiyor. Sarı-lacivertlilerde Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda çalışmalar devam ederken, tecrübeli teknik adam yeni sezonda takımda görmek istediği 5 ismi belirledi.
Giriş Tarihi: 19.06.2019 16:25
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