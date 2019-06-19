19 Haziran 2019, Çarşamba

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Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! İşte Ersun Yanal'in istediği 5 isim

Gelecek sezon 20. şampiyonluğunu kazanarak 4. yıldızı takmayı hedefleyen ve transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe hız kesmiyor. Sarı-lacivertlilerde Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda çalışmalar devam ederken, tecrübeli teknik adam yeni sezonda takımda görmek istediği 5 ismi belirledi.

Giriş Tarihi: 19.06.2019 16:25
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Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! İşte Ersun Yanal'in istediği 5 isim

Fenerbahçe'de transfer çalışmalarında somut gelişmeler yaşanmaya başladı.

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Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! İşte Ersun Yanal'in istediği 5 isim

Geçtiğimiz sezon özellikle yabancı transferlerin hemen hemen hepsinde karavana atan ve maddi anlamda büyük bir zarara uğrayan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç bu sefer aynı hataları yapmak istemiyor.

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Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! İşte Ersun Yanal'in istediği 5 isim

Önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayan bir kadro mühendisliği için kolları sıvayan Koç ve ekibi geniş futbolcu havuzuna sahip olan Mirsad Türkcan-Fali Ramadani ikilisiyle masaya oturdu.

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Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! İşte Ersun Yanal'in istediği 5 isim

Fenerbahçe'nin bu iki isimden en az 2-3 oyuncu alması bekleniyor.

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Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! İşte Ersun Yanal'in istediği 5 isim

Daha önce Süper Lig'e Daniel Aleksic, Adem Ljajic, Anthony Nwakaeme gibi yıldız futbolcuları getiren Türkcan – Ramada, bu kez de transferleriyle Fenerbahçe'yi ayağa kaldırmak istiyor.

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