19 Haziran 2019, Çarşamba

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Almanya'dan Kruse için flaş iddia

Alman basınından Bild, adı Fenerbahçe ile anılan golcü oyuncu Max Kruse'nin Bundesliga ekiplerinden Enitracht Frankfurt'a yakın olduğunu iddia etti. Konuyla ilgili son gelişmeleri Fotomaç Gazetesi yazarı Hüseyin Özkök aktardı.
19.06.2019

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