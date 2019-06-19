Fenerbahçe'de iki ayrılık birden! İşte bonservis bedeli

Yeni sezonda kadrosunda radikal değişiklikler yapacak olan Fenerbahçe'de iç ve dış transfer çalışmaları hız kazandı. Finansal Fair Play uygulaması sebebiyle bonservis geliri kadar harcama yapabileceği için satış çalışmasına ağırlık veren sarı-lacivertliler, oyuncularına gelen her teklifi değerlendiriyor. Sezonun sona ermesinin ardından Valbuena, Neustadter, Soldado ve Şener Özbayraklı ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de iki ayrılık daha gerçekleşiyor. İşte detaylar...