19 Haziran 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de iki ayrılık birden! İşte bonservis bedeli

Yeni sezonda kadrosunda radikal değişiklikler yapacak olan Fenerbahçe'de iç ve dış transfer çalışmaları hız kazandı. Finansal Fair Play uygulaması sebebiyle bonservis geliri kadar harcama yapabileceği için satış çalışmasına ağırlık veren sarı-lacivertliler, oyuncularına gelen her teklifi değerlendiriyor. Sezonun sona ermesinin ardından Valbuena, Neustadter, Soldado ve Şener Özbayraklı ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de iki ayrılık daha gerçekleşiyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.06.2019 10:12
  • 1
  • 22
Fenerbahçe'de iki ayrılık birden! İşte bonservis bedeli

Yaz döneminde 11, ara dönemde 5 transfer yapan Fenerbahçe, hayal kırıklıklarının ardından kadroyu baştan sona yenileme kararı aldı.

  • 2
  • 22
Fenerbahçe'de iki ayrılık birden! İşte bonservis bedeli

Sözleşmesi biten isimlerden Neustädter, Valbuena, Soldado, Şener ve İsmail sarı-lacivertli formaya veda etti.

  • 3
  • 22
Fenerbahçe'de iki ayrılık birden! İşte bonservis bedeli

Skrtel'le görüşmeler sürse de Slovak stoper de adım adım Kadıköy'den uzaklaşıyor.

  • 4
  • 22
Fenerbahçe'de iki ayrılık birden! İşte bonservis bedeli

"Önceliğim Fenerbahçe" diyen Volkan Demirel'in kalma ihtimali de yok denecek kadar az.

  • 5
  • 22
Fenerbahçe'de iki ayrılık birden! İşte bonservis bedeli

Sezon başında Galatasaray'dan kadroya katılan Tolga konusunda son sözü Ersun Yanal söyleyecek.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör