24 Ağustos 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo müjdesi! Resmen açıklandı
Yeni sezon için orta sahaya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın listesindeki bir numaralı isim Luiz Gustavo için girişimler sürüyor. Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı yıldız için yaptığı ilk teklif reddedilse de yönetim bu transferi bitirmek için tüm kozlarını oynuyor. Gustavo için çalışmalar sürerken, Marsilya cephesinden Fenerbahçelileri sevindiren bir haber geldi. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 24.08.2019 19:55 Güncelleme Tarihi: 24.08.2019 19:56
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