24 Ağustos 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo müjdesi! Resmen açıklandı

Yeni sezon için orta sahaya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın listesindeki bir numaralı isim Luiz Gustavo için girişimler sürüyor. Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı yıldız için yaptığı ilk teklif reddedilse de yönetim bu transferi bitirmek için tüm kozlarını oynuyor. Gustavo için çalışmalar sürerken, Marsilya cephesinden Fenerbahçelileri sevindiren bir haber geldi. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 24.08.2019 19:55 Güncelleme Tarihi: 24.08.2019 19:56
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Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo müjdesi! Resmen açıklandı

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo heyecanı yaşanıyor.

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Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo müjdesi! Resmen açıklandı

Sarı-lacivertliler uzun süredir ön libero transferi için yoğun mesai harcıyordu.

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Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo müjdesi! Resmen açıklandı

6 numara bölgesi için birçok yıldız ile görüşen Fenerbahçeli kurmaylar Luiz Gustavo transferinde birleşti.

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Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo müjdesi! Resmen açıklandı

Teknik direktör Ersun Yanal'ın orta sahaya seviye atlatacağını düşündüğü yıldız futbolcu için yoğun mesai harcanıyordu.

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Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo müjdesi! Resmen açıklandı

Bütün bu gelişmeler yaşanırken Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo'dan sevindirici haber geldi.

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