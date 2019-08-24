24 Ağustos 2019, Cumartesi
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Ersun Yanal'dan sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe'nin Başakşehir 11'i
Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor. Zorlu mücadele öncesi iki takımın da 11'leri belli oldu.
Giriş Tarihi: 24.08.2019 20:46 Güncelleme Tarihi: 24.08.2019 20:49
- 1
- 22
- 2
- 22
- 3
- 22
- 4
- 22
- 5
- 22
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"