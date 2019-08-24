Ersun Yanal'dan sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe'nin Başakşehir 11'i

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor. Zorlu mücadele öncesi iki takımın da 11'leri belli oldu.

Giriş Tarihi: 24.08.2019 20:46 Güncelleme Tarihi: 24.08.2019 20:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





