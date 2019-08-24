24 Ağustos 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Ersun Yanal'dan sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe'nin Başakşehir 11'i

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor. Zorlu mücadele öncesi iki takımın da 11'leri belli oldu.

Giriş Tarihi: 24.08.2019 20:46 Güncelleme Tarihi: 24.08.2019 20:49
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Ersun Yanal'dan sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe'nin Başakşehir 11'i

Başakşehir:

Mert

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Ersun Yanal'dan sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe'nin Başakşehir 11'i

Caiçara

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Ersun Yanal'dan sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe'nin Başakşehir 11'i

Miguel Vieira

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Ersun Yanal'dan sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe'nin Başakşehir 11'i

Chedjou

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Ersun Yanal'dan sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe'nin Başakşehir 11'i

Aziz Behich

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