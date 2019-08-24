24 Ağustos 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den 5 sürpriz transfer!

Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da sürüyor. Dört bölgeye transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye 5 sürpriz isimden son dakika müjdesi geldi. İşte Fenerbahçe'de yaşanan son dakika transfer gelişmeleri;

Giriş Tarihi: 24.08.2019 15:24 Güncelleme Tarihi: 24.08.2019 15:27
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Fenerbahçe'den 5 sürpriz transfer!

Sezona fırtına gibi başlayan Fenerbahçe'de, transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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Fenerbahçe'den 5 sürpriz transfer!

Sarı-lacivertliler Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda stoper, sol bek ve orta saha transferi yapacak.

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Fenerbahçe'den 5 sürpriz transfer!

Fenerbahçe, oluşabilecek bir fırsat transferi doğrultusunda ise bir kanat forveti de kadrosuna katabilir.

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Fenerbahçe'den 5 sürpriz transfer!

Kanarya'da bu bölgeler için uzun süredir ilgilenilen isimler Kolarov, Kjaer, Gustavo ve Moting'di...

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Fenerbahçe'den 5 sürpriz transfer!

Bu isimlerle anlaşan ancak kulüpleriyle anlaşamayan Fenerbahçe'de rota sürpriz isimlere çevrildi.

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