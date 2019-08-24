24 Ağustos 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'den 5 sürpriz transfer!
Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da sürüyor. Dört bölgeye transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye 5 sürpriz isimden son dakika müjdesi geldi. İşte Fenerbahçe'de yaşanan son dakika transfer gelişmeleri;
Giriş Tarihi: 24.08.2019 15:24 Güncelleme Tarihi: 24.08.2019 15:27
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