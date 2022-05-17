Fenerbahçe’ye dünyaca ünlü sol bek! Transferde Jorge Jesus detayı

Spor Toto Süper Lig'de 37 hafta sonunda 70 puanla ikincilik koltuğunda oturan Fenerbahçe'de, gözler yeni sezon için yapılacak hamlelere çevrildi. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın takımın başına geçmesinin ardından yükselişe geçen sarı lacivertliler, şampiyon Trabzonspor'un ardından ligi ikinci sırada bitirme noktasına geldi. Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya çok yakın olan Kanarya, öne eleme maçları öncesi takım iskeletini oluşturmak ve Devler Ligi'nde gruplara kalma peşinde. Yeni sezonda ligde de şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, teknik direktör konusunu çözmek istiyor. Dünyaca ünlü teknik adam Jorge Jesus ile anlaşma noktasına gelen yönetimin, takımdaki eksik bölgeler üzerine deneyimli çalıştırıcı ile fikir alışverişi yaptığı ifade edildi. Sarı lacivertlilerin maç kasetlerini izleyen Jesus'un, en az 5 bölgeye transfer talebinde bulunduğu kaydedildi. İlk olarak takımdaki sol bek sorununa dikkat çeken Portekizli çalıştırıcı, eski öğrencisinin alınması yönünde tavsiyede bulundu. Bu doğrultuda çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, o yıldızla ilk teması kurdu. F.BAHÇE'DEN GRIMALDO BOMBASI! Sarı lacivertliler, Portekiz Ligi takımlarından Benfica'da forma giyen Alejandro Grimaldo için devreye girdi. Jesus'un önerisi sonrası görüşmelere başlayan yönetim, 26 yaşındaki sol bekin menajeriyle ilk teması kurdu. Jesus'un Benfica'dan eski öğrencisi olan İspanyol sol bekin, kulübüyle sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. Benfica ile 1 sene sözleşmesi bulunan ve 2023'ün Ocak ayında boşa çıkacak olan Grimaldo için cüzi miktarda bir bonservis bedeli teklif edilmesi planlanıyor. Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan 1.71 boyundaki oyuncu, teknik kapasitesi ile dikkat çekiyor. Bir sol beke göre topla ilişkisi oldukça iyi olan Grimaldo, hızı ve hücuma çıkışlarıyla da beğeni topluyor. Fenerbahçe'nin Grimaldo için yaklaşık 2 milyon Euro civarında bir bonservis ücreti teklif edeceği öne sürüldü. Kanarya'nın, Grimaldo'ya ise 1.7 milyon Euro yıllık ücret ve 4 senelik sözleşme önerdiği iddia edildi. Benfica'yla sözleşme yenilemeyen futbolcunun, sarı lacivertlirin önerdiği yıllık ücrete sıcak baktığı belirtildi. Alejandro Grimaldo, kariyerine Valencia altyapısında başladı ve 2008 yılında Barcelona U16 takımına dahil oldu. İspanyol oyuncu, Barcelona'nın alt yaş kademelerinde top koşturduktan sonra 2016 yılında 2.1 milyon Euro bonservis bedeliyle Benfica'ya transfer oldu. Grimaldo, henüz kariyerinde İspanya Milli Takım'ı formasını giymedi. Başarılı oyuncu, İspanya U21'de ise 2 karşılaşmada görev aldı. Yıldız sol bek bu sezon Benfica ile ise 48 maça çıktı. Grimaldo, 48 mücadelede 6 gol attı. Grimaldo ayrıca 9 da asist kaydetti. Bir sol bek olmasına karşın gol ve asist istatistikleri çok yüksek olan Grimaldo, Benfica ile bu sezon 10 kez de Şampiyonlar Ligi deneyimi yaşadı.