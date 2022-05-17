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Fenerbahçe’ye dünyaca ünlü sol bek! Transferde Jorge Jesus detayı

Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü sol bek! Transferde Jorge Jesus detayı

Fenerbahçe'de yeni sezon transfer planlamaları hız kazandı. Sezonun bitmesine 1 maç kala sarı lacivertliler, transfer adımlarını daha somut hale getirme kararı kaldı. Gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla girecek olan Kanarya, flaş bir yıldız için devreye girdi. Fenerbahçe'nin, 1 numaralı hoca adayı olan Jorge Jesus da transferde önemli rol oynayacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 17.05.2022- 10:07 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022- 10:45
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Fenerbahçe’ye dünyaca ünlü sol bek! Transferde Jorge Jesus detayı

Spor Toto Süper Lig'de 37 hafta sonunda 70 puanla ikincilik koltuğunda oturan Fenerbahçe'de, gözler yeni sezon için yapılacak hamlelere çevrildi.

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