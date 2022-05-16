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Fenerbahçe’den dev transfer harekatı! İki bomba birden

Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! İki bomba birden

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlamayı büyük ölçüde garantileyen Fenerbahçe'de gözler yaz transfer dönemine çevrildi. Takımın başına Jorge Jesus'u getirmeye hazırlanan sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Yeni sezon öncesi kadrosunda önemli değişiklikler yapması beklenen sarı-lacivertliler, iki yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için düğmeye bastı. İşte o isimler ve detaylar... (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 16.05.2022- 18:53 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022- 18:53
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Fenerbahçe’den dev transfer harekatı! İki bomba birden

Spor Toto Süper Lig'de son maçlar öncesi sezonu ikinci sırada tamamlamayı önemli ölçüde garantileyen Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.

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