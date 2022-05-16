Fenerbahçe’den dev transfer harekatı! İki bomba birden

Spor Toto Süper Lig'de son maçlar öncesi sezonu ikinci sırada tamamlamayı önemli ölçüde garantileyen Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Yeni sezonda İsmail Kartal ile devam etmeyi planlamayan sarı-lacivertliler, öncelikle teknik direktör meselesini çözmek istiyor. Adı Joachim Löw, Marcelo Bielsa, Slaven Bilic ve Nuno Espirito Santo gibi isimlerle anılan Kanarya, Jorge Jesus'ta karar kıldı. Deneyimli çalıştırıcı için iki kez Portekiz'e giden başkan Ali Koç'un Jesus ile görüşmesinde önemli mesafe kat ettiği öğrenildi. Adı eski takımı Flamengo ile de anılan Portekizli teknik direktörün önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek sarı-lacivertlilerle bir görüşme daha gerçekleştirmesi bekleniyor. Portekiz basını da Jorge Jesus-Fenerbahçe anlaşmasını doğrularken, 67 yaşındaki çalıştırıcıyla 2 yıllık sözleşme yapılacağı ve ekibiyle birlikte yıllık 7 milyon Euro maaş kazanacağı öne sürüldü. Fenerbahçe'de Jorge Jesus için geri sayım başlarken bir yandan da transfer çalışmalar devam ediyor. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertliler, bu doğrultuda arayışlarını sürdürüyor. Adı Alexander Sörloth, Anderson Talisca, Vincent Aboubakar, Luis Suarez ve Marcelo gibi yıldız futbolcularla anılan Kanarya ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe'nin bu isimlerin yanında iki yıldız oyuncuyu daha gündemine aldığı ve girişimlerin başladığı öğrenildi. İşte o isimler... Yeni sezonda Luiz Gustavo ile yollarını ayırma kararı alan Sarı-Lacivertlilerin takımın yıldızlarından Miguel Crespo için gelen yüksek teklifleri de düşünerek 6 numara takviyesini gündemine aldığı öğrenildi. NEMANJA MATIC'E KANCA Takvim'in haberine göre; Jorge Jesus ile yapılan görüşmelerde bu konunun da konuşulduğu ve Nemanja Matic'in isminin masaya geldiği ortaya çıktı. Portekizli hocanın Benfica'dan eski öğrencisi olan Sırp yıldız, sezon sonunda Manchester United ile yollarını ayıracak. Fenerbahçe'nin 33 yaşındaki Matic için önümüzdeki günlerde temaslarda bulunması bekleniyor. Jorge Jesus'un 2011'de Chelsea'den transfer ettiği Sırp orta alan oyuncusu, Portekiz ekibinde gösterdiği müthiş performansın ardından Londra ekibine geri döndü. 2017 yılında 44.7 milyon Euro karşılığında Manchester United'a transfer olan Matic sözleşmesi 2023 yılında bitecek olmasına rağmen sezon sonunda kesin olarak takımdan ayrılacak. NEMANJA MATIC KİMDİR? Nemanja Matic, 1 Ağustos 1988 tarihinde Sırbistan'ın Sabac kentinde dünyaya geldi. Sırp futbolcu, Vrelo, Obrenovac 1905, Rotern Stern, Partizan ve Jedindstvo altyapılarında forma giydi. Kariyerinde Kolubara, MFK Kosice, Chelsea, Vitesse ve Benfica formaları da giyen Matic, 2017 yılında Manchester United'a transfer oldu. Bu sezon Premier Lig ekibiyle 32 maça çıkan tecrübeli oyuncu, 4 asist kaydetti. Sırbistan Milli Takımı ile de 48 maça çıkan Matic'in 2 golü bulunuyor. Nemanja Matic'in güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro. EDIN DZEKO SESLERİ Forvet için Fenerbahçe'de Edin Dzeko sesleri de yükselmeye başladı. Sabah'ta yer alan habere göre; yıldız isimlerle çalışmak isteyen Jorge Jesus'un listesinde Inter'li oyuncunun olduğu belirtildi. İtalyan ekibiyle 30 Haziran 2023'e kadar sözleşmesi olan 36 yaşındaki Bosnalı golcü bu sezon 35 Serie A maçında 13 gol-7 asistle oynadı. Sarı-lacivertlilerin güçlü bir forvet almak için Szalai ve Pelkas'ın transferinden gelecek paraya güvendiği de gelen bilgiler arasında. EDIN DZEKO KİMDİR? Edin Dzeko, 17 Mart 1986 tarihinde Sarajevo'da dünyaya geldi. Boşnak golcü, futbola Zeljeznicar takımının altyapısında başladı. Teplice, Usti nad Labem, Wolfsburg, Manchester City ve Roma formalarını da terleten tecrübeli futbolcu, sezon başında Inter'e transfer oldu. Bosna-Hersek Milli Takımı ile de 142 maça çıkan ve 61 gol kaydeden Dzeko'nun güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro.