İzleme komitesi önerdi Fenerbahçe Barcelona’lı genç yıldız için harekete geçti!

Fenerbahçe'de ligin bitimine bir hafta kala lig ikinciliği neredeyse garanti haline geldi. Gelecek yıl Trabzonspor'un ardından ülkemizi Devler Ligi'nde temsil etmeye çok yakın olan sarı lacivertliler, transfer adımlarını da daha dikkatli atma kararı aldı. Yaz ayında oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçlarına hazır bir kadroyla girmek isteyen yönetim, teknik direktör konusunu da bir an önce açıklığa kavuşturmak istiyor. Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile büyük ölçüde anlaşmaya varan Ali Koç, ufak pürüzlerin çözülmesinin ardından deneyimli çalıştırıcıyı İstanbul'a davet edecek. Fenerbahçe'de hoca konusu henüz netlik kazanmasa da transfer operasyonu hummalı bir şekilde devam ediyor. İzleme komitesinin önerdiği futbolcular yakından takip ediliyor. Eksik bölgeler için İsmail Kartal ile de görüş alışverişinde bulunuluyor. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmanın yanı sıra ligde de uzun süredir şampiyonluk hasreti yaşayan Kanarya, yeni sezonda bu özlemi bitirme hedefinde. Sarı lacivertliler, yeni sezonda kadrosuna katacağı tüm transferlerden maksimum fayda sağlamak istiyor. Bu doğrultuda transfer listesini izleme komitesinin sunduğu rapor doğrultusunda oluşturan Fenerbahçe'nin gündemine flaş bir isim geldi. BARÇA'NIN GENÇ YILDIZINA KANCA! Fenerbahçe, Barcelona B takımında forma giyen Jandro Orellana'yı kadrosuna katmak istiyor. Scout ekiplerinin onay verdiği 21 yaşındaki genç yıldız için tüm şartların zorlanacağı kaydedildi. Güncel piyasa değeri 2 milyon Euro olan İspanyol orta sahanın sözleşmesi Haziran ayının sonunda bitiyor. Bu durumu fırsat bilecek olan yönetim, Orellana'ya yakın zamanda imza attırmak istiyor. 1.76 boyundaki ön liberonun da sarı lacivertlilere sıcak baktığı öne sürüldü. Bu sezon Barcelona B'de 21 karşılaşmada görev alan Orellana, gol katkısı sağlayamadı. Orellana, 21 maçta 4 asist yaptı. Futbola Barcelona alt yapısında başlayan İspanyol oyuncu, Katalan devinin alt yaş kategorilerinde forma giydi. İspanya U19 Milli Takım'ında da boy gösteren Orellana, 11 maça çıktı. Orellana, İspanya U19 Milli Takım'ında 1 de gol kaydetti. Fenerbahçe'nin yeni sezondaki orta saha rotasyonunu genç ve dinamik futbolcularla oluşturmayı planladığı öğrenildi. Bu doğrultuda Luiz Gustavo ve Jose Sosa gibi isimlerle yollar ayrılacak. Jandro Orellana ve birkaç genç isimle rotasyon oluşturulacak.