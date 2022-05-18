Anasayfa Galeri İzleme komitesi önerdi Fenerbahçe Barcelona'lı genç yıldız için harekete geçti!
İzleme komitesi önerdi Fenerbahçe Barcelona’lı genç yıldız için harekete geçti!

İzleme komitesi önerdi Fenerbahçe Barcelona'lı genç yıldız için harekete geçti!

Spor Toto Süper Lig'de ikinci sıradaki yeri büyük ölçüde garanti olan Fenerbahçe, gözünü yeni sezona çevirdi. Sarı lacivertlilerde, teknik direktör konusunun kısa süre içerisinde çözüme kavuşacağı belirtilirken, transfer çalışmaları da bu doğrultuda hız kazandı. Gelecek yıl Şampiyonlar Ligi ön elemelerine hazır bir kadroyla girmek isteyen Kanarya, İspanyol devi Barcelona'nın genç yıldızı için harekete geçti. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 18.05.2022- 10:00 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022- 10:04
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