Fenerbahçe transfer haberleri - Kanarya'ya Senegalli forvet! Sözleşmesi...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona güçlü bir kadro ile giriş yapmak isteyen Fenerbahçe'de gözler hem hocaya hem de yapılacak transferlere çevrildi. Sarı-lacivertlilerde buna göre öncelikle hedef santrfor bölgesi olacak. Başkan Ali Koç hoca konusunun yanı sıra oyuncu transferleriyle de bizzat kendisi ilgileniyor. İşte Fenerbahçe'nin son olarak gündemine geldiği iddia edilen Senagalli forvet ve detaylar...(FB spor haberleri)