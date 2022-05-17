Başkan Ali Koç yönetiminde 4 sezonu geride bırakan ve şampiyonluk hedefine ulaşamayan Fenerbahçe gelecek sezona odaklandı.
Fenerbahçe transfer haberleri - Kanarya'ya Senegalli forvet! Sözleşmesi...
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona güçlü bir kadro ile giriş yapmak isteyen Fenerbahçe'de gözler hem hocaya hem de yapılacak transferlere çevrildi. Sarı-lacivertlilerde buna göre öncelikle hedef santrfor bölgesi olacak. Başkan Ali Koç hoca konusunun yanı sıra oyuncu transferleriyle de bizzat kendisi ilgileniyor. İşte Fenerbahçe'nin son olarak gündemine geldiği iddia edilen Senagalli forvet ve detaylar...(FB spor haberleri)
Başkan Ali Koç yönetiminde 4 sezonu geride bırakan ve şampiyonluk hedefine ulaşamayan Fenerbahçe gelecek sezona odaklandı.
Sarı-lacivertlilerde bir süredir gündemde olan İsmail Kartal'la devam edilir mi sorularını rafa kaldıran Ali Koç düzenlediği basın toplantısında hocasına teşekkür etmişti.
Bununla birlikte sarı-lacivertlilerde oldukça başarılı bir sezon geçiren İsmail Kartal'ın yardımcı antrenörün yeni sezonda nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olamaya devam ediyor.