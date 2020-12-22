Fenerbahçe’ye dünyaca ünlü bir yıldız daha! Bedava transfer...

Yaz transfer döneminde 18 futbolcu kadrosuna katan Fenerbahçe'de işler özellikle stoper pozisyonunda istenilen seviyede ilerlemiyor. Son dönemlerde arka arkaya puan kayıpları yaşayan Fenerbahçe, penaltılardan da oldukça fazla sıkıntı yaşadı. Sportif Direktör Emre Belözoğlu Avrupa'ya çıkarma yaptı. Birçok isimle irtibat haline geçen Belözoğlu, ara transfe dönemi açılır açılmaz yıldızlara imzayı attıracak.

BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





Giriş Tarihi: 22.12.2020 14:10 Güncelleme Tarihi: 22.12.2020 14:36 ABONE OL