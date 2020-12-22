22 Aralık 2020, Salı

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe’ye dünyaca ünlü bir yıldız daha! Bedava transfer...

Yaz transfer döneminde 18 futbolcu kadrosuna katan Fenerbahçe'de işler özellikle stoper pozisyonunda istenilen seviyede ilerlemiyor. Son dönemlerde arka arkaya puan kayıpları yaşayan Fenerbahçe, penaltılardan da oldukça fazla sıkıntı yaşadı. Sportif Direktör Emre Belözoğlu Avrupa'ya çıkarma yaptı. Birçok isimle irtibat haline geçen Belözoğlu, ara transfe dönemi açılır açılmaz yıldızlara imzayı attıracak.

Giriş Tarihi: 22.12.2020 14:10 Güncelleme Tarihi: 22.12.2020 14:36
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Fenerbahçe’ye dünyaca ünlü bir yıldız daha! Bedava transfer...

Süper Lig'de son dönemlerde kaybettiği puanlarla zirve yarışında yara alan Fenerbahçe'de sportif direktör Emre Belözoğlu Avrupa'ya çıkartma yaptı.

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Fenerbahçe’ye dünyaca ünlü bir yıldız daha! Bedava transfer...

Stoper arayışlarına başlayan Emre Belözoğlu, F.Bahçe'nin ihtiyaçları doğrultusunda İngiltere, Almanya, İtalya gibi ülkelerde oynayan deneyimli yıldızlara yöneldi.

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Fenerbahçe’ye dünyaca ünlü bir yıldız daha! Bedava transfer...

Teknik direktör Erol Bulut'un da raporu doğrultusunda ara transferde F.Bahçe'de takıma 2-3 takviye yapılması bekleniyor.

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Fenerbahçe’ye dünyaca ünlü bir yıldız daha! Bedava transfer...

Sadık Çiftpınar'ın performansı yeterli bulunmadı. Serdar Aziz ise sık sakatlanması sebebiyle iyi bir alternatif olarak kadroda yer alacak.

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Fenerbahçe’ye dünyaca ünlü bir yıldız daha! Bedava transfer...

Fenerbahçe özellikle savunma futbolcularının yaptığı hatalar sebebiyle oldukça basit goller yedi.

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