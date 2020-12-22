22 Aralık 2020, Salı

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Fenerbahçe'ye Medipol Başakşehir maçı öncesi müjdeli haber! Yıldız isim takımla çalıştı

Süper Lig'in 14. haftası kritik bir karşılaşmaya sahne olacak. Sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Fenerbahçe'de, yıldız oyuncu takımla beraber çalıştı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe (FB) haberleri

Giriş Tarihi: 22.12.2020 20:40
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Fenerbahçe'ye Medipol Başakşehir maçı öncesi müjdeli haber! Yıldız isim takımla çalıştı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında 23 Aralık Çarşamba günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

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Fenerbahçe'ye Medipol Başakşehir maçı öncesi müjdeli haber! Yıldız isim takımla çalıştı

Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 17.00'da ısınma hareketleriyle başladı.

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Fenerbahçe'ye Medipol Başakşehir maçı öncesi müjdeli haber! Yıldız isim takımla çalıştı

3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla sürdü; taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

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Fenerbahçe'ye Medipol Başakşehir maçı öncesi müjdeli haber! Yıldız isim takımla çalıştı

SOSA MÜJDESİ
Jose Sosa takımla birlikte çalıştı. Diego Perotti, Enner Valencia, Mbwana Samatta ve Mauricio Lemos sahada özel program dahilinde bireysel çalışırken, Tolga Ciğerci'nin tedavisine devam edildi.

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Fenerbahçe'ye Medipol Başakşehir maçı öncesi müjdeli haber! Yıldız isim takımla çalıştı

Fenerbahçe, 23 Aralık Çarşamba günü saat 19.00'da Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

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