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Usta yazardan Fenerbahçe yorumu! "Bu kadroyla şampiyon olabilir ama bu hocayla değil"

Süper Lig'de son haftalarda alınan başarısız sonuçların ardından Erol Bulut eleştiri oklarının hedefi oldu. Son olarak Gaziantep FK'ya 3-1 yenilen Fenerbahçe'de gündem Erol Bulut'un takımdan ayrılıp ayrılmayacağı... Gaziantep maçı sonrasında Fenerbahçe'yi değerlendiren Fotomaç Gazetesi Yazarı Ozan Zeybek, sarı-lacivertli takımı değerlendirirken çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o yazı...

Giriş Tarihi: 21.12.2020 10:08
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Usta yazardan Fenerbahçe yorumu! Bu kadroyla şampiyon olabilir ama bu hocayla değil

OZAN ZEYBEK - BEZİRGAN BAŞI

Haftalarca övülen, muhteşem hayeller kurduran kadrodan eser yok şimdi. Elle tutulur veya gözle görülür, doğru yapıyorlar diyebileceğimiz hiç bir done mevcut değil.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Usta yazardan Fenerbahçe yorumu! Bu kadroyla şampiyon olabilir ama bu hocayla değil

Kağıt üzerinde hem isim hem de piyasa değeri olarak büyüleyici gibi görünseler de; birçoğu hâlâ nerde oynadıklarının farkında değiller. Her geçen hafta üzerine koyacaklar diye beklerken; tam tersi, her geçen gün düşüşe geçtiler. 'Üzüm üzüme baka baka' misali, iyi başlayanlar da formsuzlara ayak uydurdular.

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Usta yazardan Fenerbahçe yorumu! Bu kadroyla şampiyon olabilir ama bu hocayla değil

Ambalajına kanıp alınan ve büyük takım oyuncusu olmadıkları sonradan anlaşılan birkaçına isim vermeden değineyim. Saha içinde ne yapacağını bilmeyen, şoka girmiş gibi dolaşan oyunculardan da bahsedeyim. 'Bayat balık' gibi bakanları siz de gördünüz mü?

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Usta yazardan Fenerbahçe yorumu! Bu kadroyla şampiyon olabilir ama bu hocayla değil

Gözümüzden kaçmış olabilir ama Sumudica yakalamıştır. Hadi bir tane, iki tane olsa neyse; sürü psikolojisine girmişler ve hemen hemen hepsi kaçak dövüşmeye başlamışlar.

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Usta yazardan Fenerbahçe yorumu! Bu kadroyla şampiyon olabilir ama bu hocayla değil

F.Bahçe takımı adına sorumluluk alan tek bir kişi yok. Sizin bildiğiniz varsa bana da söyleyin... 'Mirasyedi' mi acaba bunlar? Gustavo sana ne oldu? Biri 'tavuğuna kışt' mı dedi? Yoksa yerin mi dar? Yaptıklarının hepsini unutmuşsun, ezberin bozulmuş.

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