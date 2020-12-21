Usta yazardan Fenerbahçe yorumu! "Bu kadroyla şampiyon olabilir ama bu hocayla değil"

Kağıt üzerinde hem isim hem de piyasa değeri olarak büyüleyici gibi görünseler de; birçoğu hâlâ nerde oynadıklarının farkında değiller. Her geçen hafta üzerine koyacaklar diye beklerken; tam tersi, her geçen gün düşüşe geçtiler. 'Üzüm üzüme baka baka' misali, iyi başlayanlar da formsuzlara ayak uydurdular.