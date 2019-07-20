20 Temmuz 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'ye büyük müjde! "Ayrılık çok yakın"
Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Gelecek sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olmak için kadro çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilere dış basından büyük bir müjde geldi. Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan dünya yıldızının önümüzdeki sezon Süper Lig'de forma giyeceği iddia edildi.
Giriş Tarihi: 20.07.2019 09:56 Güncelleme Tarihi: 20.07.2019 10:02
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