Fenerbahçe'nin transferine hastalık engeli! Alex de Souza...

Fenerbahçe'de transfer borsası her zamanki gibi hareketli... Sarı lacivertli ekibin gündemindeki isimse Lucas Lima. Palmeiras forması giyen 29 yaşındaki 10 numara Lucas Lima, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin gündemini en çok meşgul eden isimler arasında yer alıyordu. Konuyla ilgili olarak Brezilya basınından gündem yaratan bir iddia geldi. İşte sarı lacivertli ekibin transfer planına dair detaylar...