20 Temmuz 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'nin transferine hastalık engeli! Alex de Souza...

Fenerbahçe'de transfer borsası her zamanki gibi hareketli... Sarı lacivertli ekibin gündemindeki isimse Lucas Lima. Palmeiras forması giyen 29 yaşındaki 10 numara Lucas Lima, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin gündemini en çok meşgul eden isimler arasında yer alıyordu. Konuyla ilgili olarak Brezilya basınından gündem yaratan bir iddia geldi. İşte sarı lacivertli ekibin transfer planına dair detaylar...

Giriş Tarihi: 20.07.2019 11:31 Güncelleme Tarihi: 20.07.2019 11:42
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Fenerbahçe'nin transferine hastalık engeli! Alex de Souza...

Fenerbahçe'nin ciddi bir şekilde ilgilendiği Lucas Lima ismi camiada büyük bir heyecana yol açmıştı.

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Fenerbahçe'nin transferine hastalık engeli! Alex de Souza...

28 yaşındaki futbolcunun daha önce de sarı lacivertli formayı giymeye çok yakın olduğu ortaya çıktı.

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Fenerbahçe'nin transferine hastalık engeli! Alex de Souza...

O dönem Çin'den de astronomik teklifler alan, fakat ailevi sebeplerden dolayı Brezilya'da kalan '10' numaranın, bu sefer Fenerbahçe'ye sıcak baktığı belirtilmişti.

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Fenerbahçe'nin transferine hastalık engeli! Alex de Souza...

Lima'nın maliyetinin sanıldığı kadar makul olmaması ve ağabeyinin ağır hastalığı yüzünden Türkiye'ye gelemediği ortaya çıktı.

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Fenerbahçe'nin transferine hastalık engeli! Alex de Souza...

Çin'den yıllık 8 milyon Euro civarında bir maaşı elinin tersiyle iten Lucas Lima'nın Fenerbahçe'den 5 milyon Euro'ya da 'evet' diyeceği iddia edilmişti.

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