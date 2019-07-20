20 Temmuz 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de Muriç şov yaptı! İşte yeni transferlerin isim isim performansı...

Sarı-lacivertliler, sezon öncesi çalışmaları kapsamında ikinci hazırlık maçını 1. Lig ekibi Bursaspor ile Samandıra'da gerçekleştirdi.Yeni transferlerin boy gösterdiği ikinci hazırlık maçında Kanarya rakibini Vedat Muric'in 2 golüyle mağlup etti. Olumlu sinyal verdi. Peki yeni transferler Max Kruse, Garry Rodrigues, Allahyar ve yuvasına dönen kaptan Emre Belözoğlu nasıl performans gösterdi. İşte cevabı...

Giriş Tarihi: 20.07.2019 01:41 Güncelleme Tarihi: 20.07.2019 07:38
  • 1
  • 10
Fenerbahçe'de Muriç şov yaptı! İşte yeni transferlerin isim isim performansı...

Sarı-lacivertliler, sezon öncesi çalışmaları kapsamında ikinci hazırlık maçını 1. Lig ekibi Bursaspor ile Samandıra'da gerçekleştirdi. Kanarya sahadan Muriç'in golleri ile 2-0 galip ayrıldı.

  • 2
  • 10
Fenerbahçe'de Muriç şov yaptı! İşte yeni transferlerin isim isim performansı...

Fenerbahçe maça Harun, Sadık, Okan, Cebrail, Jailson, Tolgay, Tolga, Alper, Mehmet Ekici, Zajc, Vedat Muric 11'iyle çıktı.

  • 3
  • 10
Fenerbahçe'de Muriç şov yaptı! İşte yeni transferlerin isim isim performansı...

İKİ YILDIZ İLK KEZ

İkinci yarıya Ozan, Hasan Ali, Moses, Rodrigues ve Max Kruse başladı.

  • 4
  • 10
Fenerbahçe'de Muriç şov yaptı! İşte yeni transferlerin isim isim performansı...

68'de Emre, 69'da Allahyar oyuna dahil oldu. Kruse ve Rodrigues ilk kez Fenerbahçe forması giydi.

  • 5
  • 10
Fenerbahçe'de Muriç şov yaptı! İşte yeni transferlerin isim isim performansı...

Kanarya maçın tamamında üstündü ve yeni sezon öncesi olumlu sinyaller verdi.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör