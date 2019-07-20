20 Temmuz 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'de Muriç şov yaptı! İşte yeni transferlerin isim isim performansı...
Sarı-lacivertliler, sezon öncesi çalışmaları kapsamında ikinci hazırlık maçını 1. Lig ekibi Bursaspor ile Samandıra'da gerçekleştirdi.Yeni transferlerin boy gösterdiği ikinci hazırlık maçında Kanarya rakibini Vedat Muric'in 2 golüyle mağlup etti. Olumlu sinyal verdi. Peki yeni transferler Max Kruse, Garry Rodrigues, Allahyar ve yuvasına dönen kaptan Emre Belözoğlu nasıl performans gösterdi. İşte cevabı...
Giriş Tarihi: 20.07.2019 01:41 Güncelleme Tarihi: 20.07.2019 07:38
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