Fenerbahçe'ye dünya yıldızı stoper!

Fenerbahçe'de transfer operasyonu hız kazandı. Sarı-lacivertliler defansın göbeğine bir süredir takviye planlıyordu. Skrtel ile ortak bir paydada buluşamayan Fenerbahçe'de stoper sayısı şuan itibari ile yalnızca 2'de kaldı. Teknik direktör Ersun Yanal toplam 4 stoper ile lige başlamak istediğini yönetime iletti. Bu doğrultuda çalışmalarına hız veren sarı-lacivertli kurmaylar dünya yıldızı stoperi gözüne kestirdi. İşte dev transfer harekatının detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 20.07.2019 01:40 Güncelleme Tarihi: 20.07.2019 07:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





