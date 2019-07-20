20 Temmuz 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'ye dünya yıldızı stoper!

Fenerbahçe'de transfer operasyonu hız kazandı. Sarı-lacivertliler defansın göbeğine bir süredir takviye planlıyordu. Skrtel ile ortak bir paydada buluşamayan Fenerbahçe'de stoper sayısı şuan itibari ile yalnızca 2'de kaldı. Teknik direktör Ersun Yanal toplam 4 stoper ile lige başlamak istediğini yönetime iletti. Bu doğrultuda çalışmalarına hız veren sarı-lacivertli kurmaylar dünya yıldızı stoperi gözüne kestirdi. İşte dev transfer harekatının detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 20.07.2019 01:40 Güncelleme Tarihi: 20.07.2019 07:38
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Fenerbahçe'ye dünya yıldızı stoper!

Fenerbahçe'de gözler artık tamamen stoper transferine çevrildi.

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Fenerbahçe'ye dünya yıldızı stoper!

Sarı-lacivertliler hücum bölgesine yaptığı takviyelerle takıma güç katarken şu ana kadar defansın göbeğine bir hamle yapmadı.

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Fenerbahçe'ye dünya yıldızı stoper!

Fotomaç'ın haberine göre; Mevcut kadroda Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar bulunurken teknik direktör Ersun Yanal yönetimden biri takıma direkt olarak etki edecek iki tane stoper takviyesi istedi.

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Fenerbahçe'ye dünya yıldızı stoper!

Bu bağlamda harekete geçen Fenerbahçeli kurmaylar dünya yıldızı stoperi gündemine aldı.

İşte dev transfer harekatının detayları...

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Fenerbahçe'ye dünya yıldızı stoper!

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