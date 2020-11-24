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Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi Gökhan Gönül müjdesi! Kendisi açıkladı

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile kritik bir maça çıkacak Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'den müjdeli haber geldi. Sakatlığını nedeniyle derbide oynayıp oynamayacağı merak konusu olan tecrübeli futbolcu, teknik direktör Erol Bulut ile yaptığı görüşmede müjdeli haberi verdi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 24.11.2020 01:43 Güncelleme Tarihi: 24.11.2020 06:16
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Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi Gökhan Gönül müjdesi! Kendisi açıkladı

Gençlerbirliği deplasmanına sağ beksiz giden ve bu bölgede Lemos'u oynatan Erol Bulut, Beşiktaş derbisi öncesi Nazım Sangare'den gelen "İkinci derece yırtık var, iki hafta oynayamaz" haberiyle adeta yıkıldı…

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Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi Gökhan Gönül müjdesi! Kendisi açıkladı

Sabah'ın haberine göre, genç hocanın imdadına tecrübeli yıldızı Gökhan Gönül yetişti. Hocasıyla bir görüşme yapan 35 yaşındaki futbolcunun "Şu an itibariyle tam olarak hazır değilim. Ancak elimden geleni yapıyorum. Hafta içerisinde tedavi ve idman programını birlikte yürüteceğim. Pazar gününe kadar oynayacak hale gelirim. Siz planlarınızı ben varmışım yapabilirsiniz" dediği bildirildi.

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Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi Gökhan Gönül müjdesi! Kendisi açıkladı

ARKADAŞLARINA 'OYNAYACAĞIM' SÖZÜ VERDİ
Tecrübeli oyuncunun kritik mücadelede takımı yalnız bırakmak istemediği, hafta içerisinde sağlık heyetiyle koordineli bir şekilde çalışarak en kısa sürede takıma katılmayı hedeflediği kaydedildi.

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Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi Gökhan Gönül müjdesi! Kendisi açıkladı

Gökhan'ın oynayıp oynamayacağına maç gününe kadar yapılacak tetkiklerden çıkacak sonuçlar etkili olacak. 35 yaşındaki tecrübeli oyuncunun takım arkadaşlarına da "Merak etmeyin derbide sahada olacağım" ifadelerini kullandığı gelen bilgiler arasında.

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Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi Gökhan Gönül müjdesi! Kendisi açıkladı

GEÇEN SEZON BEŞIKTAŞ'TA FENERBAHÇE'YE GOL ATTI
35 yaşındaki Gökhan geçen sezon Beşiktaş formasıyla ligdeki iki F.Bahçe maçında da sahada yer almıştı. Beşiktaş'ın 2-0 kazandığı ilk derbide bir gol attı.

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