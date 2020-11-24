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Fenerbahçe'de Erol Bulut Beşiktaş 11'ini belirliyor!

Süper Lig'in 10. haftasındaki dev derbide Kadıköy'de Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, sahaya süreceği 11'i netleştirmeye başladı. Sarı-lacivertlilerde takımın form durumunun yüksek olması 45 yaşındaki çalıştırıcıyı tatlı bir sıkıntıya soktu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 24.11.2020 01:28 Güncelleme Tarihi: 24.11.2020 06:17
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Fenerbahçe'de Erol Bulut Beşiktaş 11'ini belirliyor!

Fenerbahçe'de teknik heyet hafta sonunda oynanacak Beşiktaş derbisi için mesaiye başladı. Hedef Kadıköy'den 3 puanla ayrılarak, şampiyonluk iddiasını pekiştirmek.

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Fenerbahçe'de Erol Bulut Beşiktaş 11'ini belirliyor!

Ezeli rakiplerini yardımcıları ile analiz eden Erol Bulut'un sahaya süreceği kadro ise merak konusu.

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Fenerbahçe'de Erol Bulut Beşiktaş 11'ini belirliyor!

Gençlerbirliği maçında 7 eksik nedeniyle Novak, Mert Hakan, Cisse ve Perotti'ye ilk kez onbirde şans veren sarı-lacivertli çalıştırıcı, bu oyuncuların performansından memnun kaldı. Ancak derbinin havası ve taktiği farklı olacak.

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Fenerbahçe'de Erol Bulut Beşiktaş 11'ini belirliyor!

FORMA SAVAŞI KIZIŞTI

Fotomaç'ın haberine göre; pazar günü ilk 11'de bazı değişikliklerin olması bekleniyor. Kaleci Altay, Tisserand, Gustavo, Perotti, Sosa, Pelkas ve Serdar şu anda formaları garanti gözüken isimler.

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Fenerbahçe'de Erol Bulut Beşiktaş 11'ini belirliyor!

Diğer 4 formaya ise 8 aday var. Başkentte dinlendirilen Ozan, Caner ve Samatta yerlerine oynayan Mert Hakan, Novak ve Cisse'den formalarını geri almaya çalışacak.

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