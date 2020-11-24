Usta yazardan o yıldıza övgü! "Fenerbahçe için biçilmiş kaptan"

Ve futbol adına gerekenleri de görürüz. Perotti'nin Fenerbahçe için biçilmiş kaftan olduğunu. Caner'in çakılı oynayan Novak'ın durağanlığını örtbas ettiğini, Ozan Tufan'ın rakip alana bindirme zenginliğinin orta alandaki diğer futbolcularda bulunmadığını da ifşa ederiz.