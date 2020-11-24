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Usta yazardan o yıldıza övgü! "Fenerbahçe için biçilmiş kaptan"

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk oldu ve sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı. Fotomaç Gazetesi yazarı Hakkı Yalçın da mücadeleyi değerlendirirken, sarı-lacivertlilerin yıldızına övgü dolu sözler sarf etti. İşte o yazı... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 24.11.2020 10:18 Güncelleme Tarihi: 24.11.2020 10:18
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Usta yazardan o yıldıza övgü! Fenerbahçe için biçilmiş kaptan

Mesele kadro zenginliği olduğunda dinlendirilen as oyuncular yedeklerle sınanır. Ozan Tufan ve Caner'in sahadaki varlıklarının ne çok şey ifade ettiğini Gençlerbirliği maçının ikinci yarısındaki Fenerbahçe takımında görürüz.

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Usta yazardan o yıldıza övgü! Fenerbahçe için biçilmiş kaptan

Ve futbol adına gerekenleri de görürüz. Perotti'nin Fenerbahçe için biçilmiş kaftan olduğunu. Caner'in çakılı oynayan Novak'ın durağanlığını örtbas ettiğini, Ozan Tufan'ın rakip alana bindirme zenginliğinin orta alandaki diğer futbolcularda bulunmadığını da ifşa ederiz.

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Usta yazardan o yıldıza övgü! Fenerbahçe için biçilmiş kaptan

Bazı maçlar tek devrelik futbolla sınanırken, Fenerbahçe'nin ikinci yarıdaki futboluna alkışlarımızı göndeririz.

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Usta yazardan o yıldıza övgü! Fenerbahçe için biçilmiş kaptan

Halil Umut Meler'in verdiği penaltı bence tartışmalı bir karardı. Fenerbahçeli bir arkadaşım, "Fenerbahçe aleyhine böyle penaltılar çok verildi" dedi. "Bana kötüyü örnek gösterme" dedim.

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Usta yazardan o yıldıza övgü! Fenerbahçe için biçilmiş kaptan

Ve asıl tehlikeyi işaret ettim. "Unutulmasın ki o düdükler yarın Fenerbahçe'nin sırtına saplanması gereken hançerlerin şimdiki zaman hediyesi olabilir!"

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