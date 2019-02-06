06 Şubat 2019, Çarşamba

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Fenerbahçe'den Tolgay Arslan kararı! Gelecek sezon...

Fenerbahçe'de devre arası transfer döneminin ardından oluşan kadroda teknik direktör Ersun Yanal'ın elinde bol alternatifli bir orta saha oluştu. Ancak bu orta saha içerisinde hem yeni transfer Tolgay Arslan hem de Mehmet Ekici dikkat çekiyor. İşte Fenerbahçe'deki o kararın ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 06.02.2019 19:42
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Fenerbahçeden Tolgay Arslan kararı! Gelecek sezon...

Tolgay'ın kadroya katılışı ve orta sahada Mehmet Ekici'nin yakaladığı form durumu Yanal'ın hedeflerine ulaşmasını da sağladı.

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Fenerbahçeden Tolgay Arslan kararı! Gelecek sezon...

2014-15 sezonun devre arasında Trabzonspor'da görev yapan Ersun Yanal, bir kez daha kadrosuna Tolgay'ı katmak istemişti.

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Fenerbahçeden Tolgay Arslan kararı! Gelecek sezon...

O dönem Hamburg'da oynayan tecrübeli orta saha için bizzat Almanya'ya giden ve görüşmeleri sonlandıran başarılı teknik adam, Beşiktaş'ın devreye girmesiyle yıkılmıştı.

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Fenerbahçeden Tolgay Arslan kararı! Gelecek sezon...

Aynı dönem mevcut kadrosunda Mehmet Ekici'ye de sahip olan Yanal, oyuncusunun 6 frikik golü bulduğu sezonda büyümesini sağlamıştı.

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Fenerbahçeden Tolgay Arslan kararı! Gelecek sezon...

Tam 4 sene sonra bu defa Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemini iyi değerlendiren Ersun Yanal, Beşiktaş'tan ayrılan Tolgay'ın sarı-lacivertli formayı giymesini tamamladı.

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