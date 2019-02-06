Fenerbahçeden Tolgay Arslan kararı! Gelecek sezon...

06 Şubat 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'den Tolgay Arslan kararı! Gelecek sezon...
Fenerbahçe'de devre arası transfer döneminin ardından oluşan kadroda teknik direktör Ersun Yanal'ın elinde bol alternatifli bir orta saha oluştu. Ancak bu orta saha içerisinde hem yeni transfer Tolgay Arslan hem de Mehmet Ekici dikkat çekiyor. İşte Fenerbahçe'deki o kararın ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 06.02.2019 19:42
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