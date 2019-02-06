07 Şubat 2019, Perşembe

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Belhanda ateş püskürdü: "Tek suçlu ben miyim?"

Ersun Yanal'ın kadro dışı bıraktığı Yssine Benzia karara "Her zaman elimden geleni yapmaya çalıştım ve takımın bu durumunun sorumlusu ben değilim" diyerek tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 06.02.2019 21:52 Güncelleme Tarihi: 07.02.2019 08:02
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Belhanda ateş püskürdü: Tek suçlu ben miyim?

Fenerbahçe'de önceki gün flaş bir gelişme yaşanmıştı. Sarı-lacivertliler, Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdiği 28 kişilik listede Yassine Benzia'ya yer vermedi.

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Belhanda ateş püskürdü: Tek suçlu ben miyim?

UEFA'ya bildirilen kadroda bulunan ve son iki lig maçında ilk 11'de sahaya çıkan Cezayirli oyuncu, Süper Lig'de kadro dışı bırakılmıştı.

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Belhanda ateş püskürdü: Tek suçlu ben miyim?

Yaşanan bu flaş gelişmenin ardından 24 yaşındaki futbolcunun menajeri Niang, "Bu aşamadan sonra yapacak bir şey yok. Hazirana kadar buradayız" ifadelerini kullanmıştı.

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Belhanda ateş püskürdü: Tek suçlu ben miyim?

YENİ ADRESİ ÇİN YA DA ABD

Yaşanan gelişmelerin ardından dün de Benzia, sessizliğini bozdu.

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Belhanda ateş püskürdü: Tek suçlu ben miyim?

Fenerbahçe'ye büyük işler başarmak için geldiğini kaydeden yıldız futbolcu alınan karara şu sözlerle tepki gösterdi:

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