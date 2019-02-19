Fenerbahçe'ye 10 transfer lazım!

Sezon sonunda 12 ismin sözleşmesi bitiyor. Takıma en az 10 takviye gerekiyor. Maddi durum ise ortada... Üstüne UEFA ile yapılan fair play anlaşması da cabası.

Giriş Tarihi: 19.02.2019 01:02 Güncelleme Tarihi: 19.02.2019 07:48 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





