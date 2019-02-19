19 Şubat 2019, Salı

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Fenerbahçe'ye 10 transfer lazım!

Sezon sonunda 12 ismin sözleşmesi bitiyor. Takıma en az 10 takviye gerekiyor. Maddi durum ise ortada... Üstüne UEFA ile yapılan fair play anlaşması da cabası.

Giriş Tarihi: 19.02.2019 01:02 Güncelleme Tarihi: 19.02.2019 07:48
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Fenerbahçe'ye 10 transfer lazım!

Süper Lig'de 22. haftayı 24 puanla 15. sırada kapatan Fenerbahçe, hedefi bu sezonu orta sıralarda bitirip gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak üzere belirlemişti.

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Fenerbahçe'ye 10 transfer lazım!

Hatta başkan Ali Koç, "Şampiyon olacak kadroyu kurmak için gerekirse Avrupa'ya gitmemeyi göze alacağız" demişti.

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Fenerbahçe'ye 10 transfer lazım!

Hedef gelecek sezon zirvede yer almak olsa da sezon sonu için görünen mevcut tablo bunun çok zor olacağını gösteriyor.


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Fenerbahçe'ye 10 transfer lazım!

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Kadroda 12 ismin sözleşmesi sezon sonu bitecek. Üstelik bu oyunculardan birçoğu kiralık.

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Fenerbahçe'ye 10 transfer lazım!

Yani Kanarya yeni bir kadro kurmak istese bile yaz döneminde en az 10 transfer yapması gerekecek.

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