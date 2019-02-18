18 Şubat 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe'de Moses gerçeği! İşte oyundan çıkma sebebi
Fenerbahçe'nin Konyaspor ile berabere kaldığı maçta, Victor Moses'ın oyundan çıkıp Alper'in girmesi taraftarın tepkisini çekmişti. Değişikliğin perde arkası ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 18.02.2019 22:51 Güncelleme Tarihi: 18.02.2019 23:11
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