14 Temmuz 2020, Salı

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu! Sezon sonunda imzalayacak

Sezonun ikinci yarısında yaşanan kötü gidişatın ardından istifa eden Ersun Yanal'ın yerini doldurmak isteyen Fenerbahçe, yeni hocasına kavuşuyor. Takımı sezon sonuna kadar Tahir Karapınar'a emanet eden ve Nenad Bjelica, Erol Bulut, Abdullah Avcı, Manuel Pellegrini, Okan Buruk, Mircea Lucescu gibi isimleri gündemine alan sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörüyle her konuda anlaşmaya vardığı ve sezon sonunda imzaların atılacağı öğrenildi. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 14.07.2020 19:26 Güncelleme Tarihi: 14.07.2020 19:31
ABONE OL
  • 1
  • 17
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu! Sezon sonunda imzalayacak

Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor ile karşı karşıya gelen sarı lacivertliler, mücadeleden 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 17
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu! Sezon sonunda imzalayacak

Üçüncülük yarışından da uzaklaşan Kanarya, artık sadece Beşiktaş karşısında alacağı galibiyetle mutlu olmak istiyor.

  • 3
  • 17
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu! Sezon sonunda imzalayacak

Aylardır herhangi bir teknik direktörle anlaşamayan ve corona virüsü (koronavirüs) pandemisi sonrasında Tahir Karapınar'ı takımın başına getiren sarı lacivertliler, artık yeni teknik direktör için gün sayıyor.

  • 4
  • 17
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu! Sezon sonunda imzalayacak

Daha önce Türkiye'den ve dünyadan birçok isimle ilgilenen Süper Lig devinin son kararını verdiği ismi netleştirdiği ve anlaşmanın sağlandığı ifade ediliyor.

  • 5
  • 17
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu! Sezon sonunda imzalayacak

Ersun Yanal'ın ayrılığının ardından Fenerbahçe için gündeme gelen isimlerden bazıları Nenad Bjelica, Erol Bulut, Abdullah Avcı, Manuel Pellegrini, Okan Buruk ve Mircea Lucescu olmuştu.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör