Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu! Sezon sonunda imzalayacak

Sezonun ikinci yarısında yaşanan kötü gidişatın ardından istifa eden Ersun Yanal'ın yerini doldurmak isteyen Fenerbahçe, yeni hocasına kavuşuyor. Takımı sezon sonuna kadar Tahir Karapınar'a emanet eden ve Nenad Bjelica, Erol Bulut, Abdullah Avcı, Manuel Pellegrini, Okan Buruk, Mircea Lucescu gibi isimleri gündemine alan sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörüyle her konuda anlaşmaya vardığı ve sezon sonunda imzaların atılacağı öğrenildi. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

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Giriş Tarihi: 14.07.2020 19:26 Güncelleme Tarihi: 14.07.2020 19:31 ABONE OL