14 Temmuz 2020, Salı

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Menajeri transfer detaylarını anlattı! Fenerbahçe ve İsmail Yüksek...

Fenerbahçe'nin bu sezonki ilk resmi transferi İsmail Yüksek'in menajeri Emrah Bozkurt, samimi açıklamalarda bulundu. Çarpıcı açıklamalar yapan Bozkurt, oyuncunun özelliklerine ve transfer detaylarına dair birçok ipucu verdi. İşte o röportaj...

Giriş Tarihi: 14.07.2020 14:44 Güncelleme Tarihi: 14.07.2020 14:45
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Menajeri transfer detaylarını anlattı! Fenerbahçe ve İsmail Yüksek...

Fenerbahçe, Mayıs 2020'de sürpriz bir transfere imza atmıştı... Sarı lacivertliler, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada TFF 3. Lig ekibi Gölcükspor'da forma giyen 21 yaşındaki İsmail Yüksek ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurmuştu.

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Menajeri transfer detaylarını anlattı! Fenerbahçe ve İsmail Yüksek...

Camia tarafından şaşkınlıkla karşılaşanan İsmail Yüksek transferi için Fenerbahçe, iddiali bir açıklama yapmış ve resmi internet sitesinden rakiplerine gözdağı vererek, "Kulübümüz, genç değerlere yatırım yapma hedefi çerçevesinde Gölcükspor'da forma giyen ve birçok Süper Lig ekibinin de hedefinde olan İsmail Yüksek'in transferiyle ilgili hem kulübü hem de kendisiyle anlaşmaya varmıştır." demişti.

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Menajeri transfer detaylarını anlattı! Fenerbahçe ve İsmail Yüksek...

Sarı lacivertli taraftarların izlemeyi merakla beklediği İsmail Yüksek için menajeri Emrah Bozkurt, fotomac.com.tr'ye çok özel açıklamalarda bulundu.

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Menajeri transfer detaylarını anlattı! Fenerbahçe ve İsmail Yüksek...

İşte menajer Emrah Bozkurt'un, Fenerbahçe'nin yeni yeteneği İsmail Yüksek için yaptığı o açıklamalar ve transfere dair bilinmeyenler;

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Menajeri transfer detaylarını anlattı! Fenerbahçe ve İsmail Yüksek...

İsmail, 1999 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğdu. İşçi bir babanın evladı. Futbola Bursa'da, Yıldırım Belediyespor'da başladı, oradan Gölcükspor'a transfer oldu. Son 2 yıldır profesyonel. 2 yılda önemli bir gelişim kaydetti kendisi. Bu gelişimin karşılığını da şu anda almış bulunuyor.

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