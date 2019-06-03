03 Haziran 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'nin transferi resmen açıklandı!

Kabus gibi geçen sezonun ardından Fenerbahçe, taraftarlarına yaşattığı hayal kırıklığını unutturmak için transferde harekete geçti. Sarı-Lacivertlilerin ilk transferi yıldız ismin ülkesinde resmen açıklandı.

Giriş Tarihi: 03.06.2019 16:36 Güncelleme Tarihi: 03.06.2019 16:53
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Fenerbahçe'nin transferi resmen açıklandı!

Fenerbahçe'de transferde sıcak saatler yaşanıyor.

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Fenerbahçe'nin transferi resmen açıklandı!

Comolli, teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

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Fenerbahçe'nin transferi resmen açıklandı!

Sarı-Lacivertliler geçtiğimiz sezon transferde yapılan hataları yeniden yaşamak istemiyor.

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Fenerbahçe'nin transferi resmen açıklandı!

Sezon öncesi Bayern Münih'in düzenlediği hazırlık turnuvasına katılacak olan Fenerbahçe'de elde kalan tek forvet Frey...

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Fenerbahçe'nin transferi resmen açıklandı!

Fenerbahçe'de Slimani ve Soldado ile yollar ayrıldı.

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