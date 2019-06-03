03 Haziran 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Aatif Chahechouhe'dan sürpriz transfer kararı!

Çaykur Rizespor'daki 6 aylık sözleşmesi sona eren Aatif Chahechouhe geleceği merak konusu. Karadeniz ekibinde kalıp kalmayacağı belli olamayan tecrübeli futbolcunun sürpriz bir imza atabileceği konuşuluyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 03.06.2019 15:10 Güncelleme Tarihi: 03.06.2019 15:11
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Aatif Chahechouhe'dan sürpriz transfer kararı!

Süper Lig'de ikinci yarının flaş takımlarından biri olan Çaykur Rizespor, devre arasında Fenerbahçe'den Aatif Chahechouhe'yu 900 bin Euro karşılığında kadrosuna 6 aylık süre için katmıştı.

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Aatif Chahechouhe'dan sürpriz transfer kararı!

Yeni sezonda Faslı futbolcuyla yola devam edip etmeyeceği henüz kesinleşmeyen Karadeniz ekibi, henüz bu konuda net bir açıklama yapmadı.

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Aatif Chahechouhe'dan sürpriz transfer kararı!

Bunun üzerine 32 yaşındaki futbolcu için 2013/14'te 17 golle krallık yaşadığı eski takımı olan Sivasspor devreye girdi.

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Aatif Chahechouhe'dan sürpriz transfer kararı!

Hakan Keleş ile yollarını ayıran ve önümüzdeki günlerde Rıza Çalımbay ile sözleşme imzalamaya hazırlanan olan Yiğidolar da Aatif için ısrarcı.

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Aatif Chahechouhe'dan sürpriz transfer kararı!

Kırmızı- beyazlıların başına geçecek olan Çalımbay'ın da tecrübeli oyuncuyu kadrosunda görmeyi çok istediği edinilen bilgiler arasında.

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