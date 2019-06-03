03 Haziran 2019, Pazartesi
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Aatif Chahechouhe'dan sürpriz transfer kararı!
Çaykur Rizespor'daki 6 aylık sözleşmesi sona eren Aatif Chahechouhe geleceği merak konusu. Karadeniz ekibinde kalıp kalmayacağı belli olamayan tecrübeli futbolcunun sürpriz bir imza atabileceği konuşuluyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 03.06.2019 15:10 Güncelleme Tarihi: 03.06.2019 15:11
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