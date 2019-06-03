03 Haziran 2019, Pazartesi
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Emre Belözoğlu kararını resmen açıkladı! Transfer... Son dakika haberleri...
Ve Emre Belözoğlu geleceğiyle ilgili kararını resmen duyurdu... 38 yaşındaki başarılı futbolcu, spor hayatına nokta mı koyacak? Yoksa futbola devam mı edecek? Medipol Başakşehir'in ve A Milli Takım'ın tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu, Fransa ve İzlanda maçları sonrası alacağı kararı açıkladı. İşte o soruların yanıtı:
Giriş Tarihi: 03.06.2019 17:41 Güncelleme Tarihi: 03.06.2019 17:41
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