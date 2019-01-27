Fenerbahçenin transfer listesinde 12 isim! UEFA...

27 Ocak 2019, Pazar
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Fenerbahçe'nin transfer listesinde 12 isim! UEFA...
Devre arası transfer döneminin bitimine (31 Ocak) sayılı günler kala Fenerbahçe transfer gelişmeleri de hız kazanmaya başladı. Fenerbahçe son dakika transfer haberleri taraftarlar arasında en çok merak edilen konu... Ara transfer döneminde şu ana kadar yalnızca Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna katan Fenerbahçe, Chelsea'den Victor Moses'i kiraladı. Peki sıradaki isimler hangileri? Transfer listesi belli oldu...
Giriş Tarihi: 27.01.2019 14:05
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