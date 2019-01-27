27 Ocak 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor 11'i belli oldu

Süper Lig'de en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe, ligin 19. haftasında taraftarı önünde Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Teknik Direktör Ersun Yanal, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. Sarı lacivertli ekibin Yeni Malatyaspor karşısında sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor...

Giriş Tarihi: 27.01.2019 11:01
  • 1
  • 11
Fenerbahçenin Yeni Malatyaspor 11i belli oldu

Volkan Demirel

  • 2
  • 11
Fenerbahçenin Yeni Malatyaspor 11i belli oldu

Isla

  • 3
  • 11
Fenerbahçenin Yeni Malatyaspor 11i belli oldu

Sadık Çiftpınar

  • 4
  • 11
Fenerbahçenin Yeni Malatyaspor 11i belli oldu

Roman Neustadter

  • 5
  • 11
Fenerbahçenin Yeni Malatyaspor 11i belli oldu

Hasan Ali Kaldırım

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