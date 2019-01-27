Fenerbahçenin Yeni Malatyaspor 11i belli oldu

27 Ocak 2019, Pazar
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Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor 11'i belli oldu
Süper Lig'de en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe, ligin 19. haftasında taraftarı önünde Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Teknik Direktör Ersun Yanal, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. Sarı lacivertli ekibin Yeni Malatyaspor karşısında sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor...
Giriş Tarihi: 27.01.2019 11:01
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