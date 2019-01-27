27 Ocak 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe Moses^'tan sonra ikinci bombayı patlatıyor!

İngiliz devi Chelsea'den Victor Moses'ı 1.5 yıllığına renklerine bağlayan Fenerbahçe, bir yıldızı daha transfer ediyor.

Giriş Tarihi: 27.01.2019 14:41 Güncelleme Tarihi: 27.01.2019 14:45
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Fenerbahçe Moses^tan sonra ikinci bombayı patlatıyor!

Bu sezon taraftarlarına büyük hayal kırıklığı yaşatan ve yapılan transferlerin de bekleneni veremediği Fenerbahçe, Chelsea'den Victor Moses'ı transfer ederek yeni bir sayfa açtı.

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Fenerbahçe Moses^tan sonra ikinci bombayı patlatıyor!

Sarı lacivertli ekipte Ersun Yanal'ın transfer listesindeki isimleri bitirmek için yoğun mesai harcayan yönetimin, Moses'ın imzasının ardından taraftarlara ikinci sürprizi yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

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Fenerbahçe Moses^tan sonra ikinci bombayı patlatıyor!

İkinci devreye yeni transferlerle hızlı girmek ve kısa sürede toparlanmak isteyen Fenerbahçe'de Moses'tan sonra ikinci bombanın önümüzdeki hafta patlatılacağı iddia edildi!

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Fenerbahçe Moses^tan sonra ikinci bombayı patlatıyor!

Gelen bilgilere göre, Chelsea'den Moses'ı kiralayan Fenerbahçe yine Maviler'de forma giyen Danny Drinkwater'ı bitirmek üzere.

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Fenerbahçe Moses^tan sonra ikinci bombayı patlatıyor!

Transfer rotasını kanat oyuncusundan 8 numaraya çeviren Kanarya, orta sahada görev yapan Danny Drinkwater için de Chelsea'ye teklif yaptı.

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