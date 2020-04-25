Fenerbahçe'nin transfer gözdesi hayalini açıkladı!

Halihazırda mali sıkıntılar yaşayan ve yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından maddi kaybı giderek artan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken, bütçeye uygun isimlerle anlaşmak için harekete geçti. Bu doğrultuda scout ekibinin özel olarak takip ettiği genç yıldız, yaptığı açıklamada transferinin sinyallerini verdi. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

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Giriş Tarihi: 25.04.2020 13:31 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 13:41 ABONE OL