25 Nisan 2020, Cumartesi

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Fenerbahçe'nin transfer gözdesi hayalini açıkladı!

Halihazırda mali sıkıntılar yaşayan ve yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından maddi kaybı giderek artan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken, bütçeye uygun isimlerle anlaşmak için harekete geçti. Bu doğrultuda scout ekibinin özel olarak takip ettiği genç yıldız, yaptığı açıklamada transferinin sinyallerini verdi. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 25.04.2020 13:31 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 13:41
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Fenerbahçe'nin transfer gözdesi hayalini açıkladı!

Fenerbahçe, 2019-20 sezonunun resmi olarak sona ermesinin ardından, kısa süre içerisinde yeni teknik direktörünü ve transferini duyurmayı planlıyor.

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Fenerbahçe'nin transfer gözdesi hayalini açıkladı!

UEFA'nın, 'Finansal Fair Play kısıtlaması'nı, corona virüsünden dolayı yaşanan mali sorunlar nedeniyle kaldırması beklenilirken, sarı lacivertlilerin gelecek sezon için iddialı, şampiyon olacak kadroyu kuracağı belirtiliyor.

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Fenerbahçe'nin transfer gözdesi hayalini açıkladı!

Corona virüsü krizi nedeniyle oyuncularına 'maç oynanmadığı süre zarfında' ödeme yapmayacağını belirten Fenerbahçe, sezon sonunda ayrılmak isteyen isimlere izin verecek.

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Fenerbahçe'nin transfer gözdesi hayalini açıkladı!

Öte yandan Kanarya, gelecek ve gönderilecek isimleri hemen hemen belirlerken, diğer yandan da scout ekibinden gelen raporları inceliyor.

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Fenerbahçe'nin transfer gözdesi hayalini açıkladı!

Bu bağlamda sarı lacivertli yönetimin masaya yatırdığı isimlerden biri, şu anda Afrika'da futbol yaşantısını sürdüren Jackson Muleka olmuştu. 20 yaşındaki golcü futbolcu, Afrika basınına konu ile ilgili konuştu.

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