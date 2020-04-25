25 Nisan 2020, Cumartesi

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Fenerbahçe'nin transfer hedefindeki isim elden kaçıyor!

Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun kadro yapılanmasını planlamaya başlayan Fenerbahçe'de, gelen ve giden isimlerle beraber kadroda büyük bir değişime gidilecek. Bu kapsamda transfer listesinde birçok isim barındıran sarı-lacivertlilerin istediği bir isimden kötü haber geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.04.2020 16:06 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 16:07
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Fenerbahçe'nin transfer hedefindeki isim elden kaçıyor!

Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada kadro güçlendirme çalışmalarını hızlandıran kulüplerden Fenerbahçe mali açıdan zor bir dönemden geçiyor.

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Fenerbahçe'nin transfer hedefindeki isim elden kaçıyor!

Salgın nedeniyle liglere ara verilmesi sonrası maçların oynanmamasıyla bilet gelirleri, yayın gelirleri ve sponsporluk gelirleri gibi önemli maddi kaynaların kesilmesiyle daha da zorlu bir sürece giren sarı-lacivertliler ligin oynanan ilk 26 haftalık bölümde de beklentilerin çok uzağında bir performans sergiledi...

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Fenerbahçe'nin transfer hedefindeki isim elden kaçıyor!

26 haftalık süreç sonunda topladığı 40 puanla 7. sırada yer alan Fenerbahçe bu sezon şampiyonluk yarışının biraz uzağında kalırken, önümüzdeki sezon için de kolları şimdiden sıvadı.

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Fenerbahçe'nin transfer hedefindeki isim elden kaçıyor!

Transfer yapabilmek için sezon sonu sözleşmesi bitecek bazı isimlerle yollarını ayıracak olan sarı-lacivertlilerde, Falette, Hasan Ali, Tolga, Isla, Mehmet Ekici, Emre Belözoğlu gibi isimler sezon sonu sözleşmesi bitecek isimler arasında.

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Fenerbahçe'nin transfer hedefindeki isim elden kaçıyor!

Transfer girişimlerine hız veren Fenerbahçe'de birçok isim gündeme gelmeye devam ederken özellikle savunma mevki için temaslar sürüyor.

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