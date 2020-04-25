25 Nisan 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Gideceği takımı açıkladı

Süper Lig'de yaşadığı üst üste puan kayıplarının ardından şampiynluk yarışına büyük ölçüde havlu atan Fenerbahçe'de gelecek sezon için çalışmalar hızlandı. Geçtiğimiz sezonlarda da olduğu gibi bu yaz transfer döneminde de radikal kararlar almayı planlayan sarı-lacivertlilerde yıldız futbolcu yaptığı açıklamada gideceği takımı açıkladı.

Giriş Tarihi: 25.04.2020 12:52 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 12:54
ABONE OL
  • 1
  • 16
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Gideceği takımı açıkladı

Ligde sezonun bitimine 8 maç kalan zirvenin 13 puan gerisinde düşerek şampiyonluk yarışından kopan Fenerbahçe'de corona virüsü salgını nedeniyle verilen arada transfer çalışmaları hız kazandı.

  • 2
  • 16
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Gideceği takımı açıkladı

Yapacağı takviyelerle 2020/2021 sezonunu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, hem iç hem de dış transferde radikal kararlar almayı planlıyor.

  • 3
  • 16
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Gideceği takımı açıkladı

Öncelikle teknik direktör sorununu halletmeyi planlayan Kanarya, yeni hocanın takımın başına geçmesinin ardından transferde somut adımlar atacak.

  • 4
  • 16
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Gideceği takımı açıkladı

Adı N'Sakala, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Giovinco, Alpaslan Öztürk, Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş, Titi, ve Callejon gibi birçok isimle anılan ve bu oyuncular için nabız yoklayan Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler büyük ölçüde netleşirken, sürpriz bir ayrılık da yolda...

  • 5
  • 16
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Gideceği takımı açıkladı

Fenerbahçe ile sezon sonunda kontratı bitecek olan Mauricio Isla'nın devre arasında bir teklif aldığı ve takımdan ayrılacağı iddia edilmişti.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör