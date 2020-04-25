Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Gideceği takımı açıkladı

Adı N'Sakala, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Giovinco, Alpaslan Öztürk, Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş, Titi, ve Callejon gibi birçok isimle anılan ve bu oyuncular için nabız yoklayan Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler büyük ölçüde netleşirken, sürpriz bir ayrılık da yolda...