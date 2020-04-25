25 Nisan 2020, Cumartesi
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Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Gideceği takımı açıkladı
Süper Lig'de yaşadığı üst üste puan kayıplarının ardından şampiynluk yarışına büyük ölçüde havlu atan Fenerbahçe'de gelecek sezon için çalışmalar hızlandı. Geçtiğimiz sezonlarda da olduğu gibi bu yaz transfer döneminde de radikal kararlar almayı planlayan sarı-lacivertlilerde yıldız futbolcu yaptığı açıklamada gideceği takımı açıkladı.
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