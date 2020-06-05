05 Haziran 2020, Cuma

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Fenerbahçe'nin teknik direktör adaylarından Erol Bulut gelen teklifi resmen açıkladı! Ne F.Bahçe ne de Kiev...

Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, bu sezon takımıyla gösterdiği performansla göze girmişti. Ligde kötü gidişat sonrası Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe, teknik direktör adayları arasına 45 yaşındaki çalıştırıcıyı da almıştı. Deneyimli teknik adam, kendisine gelen teklifi resmen açıkladı.

Giriş Tarihi: 05.06.2020 13:44
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Fenerbahçe'nin teknik direktör adaylarından Erol Bulut gelen teklifi resmen açıkladı! Ne F.Bahçe ne de Kiev...


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Fenerbahçe'nin teknik direktör adaylarından Erol Bulut gelen teklifi resmen açıkladı! Ne F.Bahçe ne de Kiev...

Süper Lig'in bu sezon en başarılı takımlarından Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe'nin teknik direktör adaylarından Erol Bulut gelen teklifi resmen açıkladı! Ne F.Bahçe ne de Kiev...

Erol Bulut, transfer dedikodularından gelecek hedeflerine kadar birçok soruya yanıt verdi.

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Fenerbahçe'nin teknik direktör adaylarından Erol Bulut gelen teklifi resmen açıkladı! Ne F.Bahçe ne de Kiev...

45 yaşındaki çalıştırıcının sezon sonundan itibaren Fenerbahçe'nin başına geçeceği iddia edilmişti.

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Fenerbahçe'nin teknik direktör adaylarından Erol Bulut gelen teklifi resmen açıkladı! Ne F.Bahçe ne de Kiev...

Başarılı teknik adam Fenerbahçe'den teklif geldiğine yönelik haberleri değerlendirdi ve konu hakkında samimi ifadeler kullandı.

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