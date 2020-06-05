Fenerbahçe'nin teknik direktör adaylarından Erol Bulut gelen teklifi resmen açıkladı! Ne F.Bahçe ne de Kiev...

Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, bu sezon takımıyla gösterdiği performansla göze girmişti. Ligde kötü gidişat sonrası Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe, teknik direktör adayları arasına 45 yaşındaki çalıştırıcıyı da almıştı. Deneyimli teknik adam, kendisine gelen teklifi resmen açıkladı.

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Giriş Tarihi: 05.06.2020 13:44 ABONE OL