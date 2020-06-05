05 Haziran 2020, Cuma

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Emre Belözoğlu bunu dedi! Ve Ömer Faruk Beyaz...

12 Haziran'da başlayacak Süper Lig için Fenerbahçe, TFF'nin Riva'daki tesislerinde kampa girmişti. Kamp sona ererken, bu kampın yıldızı sarı-lacivertlilerin genç oyuncusu Ömer Faruk Beyaz oldu. Emre Belözoğlu'nun 16 yaşındaki futbolcuyla konuşması sonrası performansının yükseldiği ortaya çıktı. İşte konuşma detayları...

Giriş Tarihi: 05.06.2020 13:03
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Emre Belözoğlu bunu dedi! Ve Ömer Faruk Beyaz...

Fenerbahçe'de 9 gün süren Riva kampı sona erdi ve futbolcular cumartesi gününe kadar izne çıktı.


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Emre Belözoğlu bunu dedi! Ve Ömer Faruk Beyaz...

3 TECRÜBELİ İSİM İŞ BAŞINDA
İlginç olan ise bu zorlu dönemde TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Tesisleri'nde gerçekleştirilen kamp, sarı-lacivertlilere göre sezonun belki de en güzel dönemiydi.

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Emre Belözoğlu bunu dedi! Ve Ömer Faruk Beyaz...

Bunda takımın futbolu özlemesinin dışında Emre-Volkan-Aurelio gibi isimlerin kurduğu yeni düzen ve futbolcularla olan ilişkisi de önemli yer tuttu.

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Emre Belözoğlu bunu dedi! Ve Ömer Faruk Beyaz...

SAHA DIŞINDA PATRON BELÖZOĞLU
Saha dışında patron Emre Belözoğlu olsa da antrenman başladığında sorumluluk antrenörler Volkan Demirel ve Marco Aurelio'ya geçti.

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Emre Belözoğlu bunu dedi! Ve Ömer Faruk Beyaz...

Bu üçlünün takımı idaresi sonrası ekip içindeki hava gözle görülür şekilde değişti.


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