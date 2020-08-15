15 Ağustos 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'ye dünya yıldızı stoper! İmza an meselesi...

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, savunmaya takviye yapmak için kolları sıvadı. Las Palmas forması giyen Mauricio Lemos'un transferinde son aşamaya gelen Fenerbahçe, dünyaca ünlü stoperin transferiyle büyük sükse yaratacak. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Giriş Tarihi: 15.08.2020 19:55 Güncelleme Tarihi: 15.08.2020 19:58
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Fenerbahçe'ye dünya yıldızı stoper! İmza an meselesi...

Yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak adına transfer çalışmalarını tam gaz sürdüren Fenerbahçe'den üst üste hamleler gelmeye başladı.

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Fenerbahçe'ye dünya yıldızı stoper! İmza an meselesi...

Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin, Gökhan Gönül, İsmail Yüksek, Barış Sungur ve Novak'ı kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde gözler stoper transferine çevrildi.

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Fenerbahçe'ye dünya yıldızı stoper! İmza an meselesi...

Erol Bulut ve Emre Belözoğlu'nun koordineli bir şekilde yürüttüğü transfer operasyonunda doğrudan katkı verecek 2 stoperin takıma kazandırılması yönünde görüş birliğine varıldı.

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Fenerbahçe'ye dünya yıldızı stoper! İmza an meselesi...

Buna göre çalışmalarına hız veren sarı-lacivertliler ilk hedef olarak Las Palmas forması giyen Mauricio Lemos'u belirlemişti.

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Fenerbahçe'ye dünya yıldızı stoper! İmza an meselesi...

Lemos'un transferinde sona yaklaşan Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü stoperi kadrosuna katmak için düğmeye bastığı kaydedildi.

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