Fenerbahçe'ye dünya yıldızı stoper! İmza an meselesi...

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, savunmaya takviye yapmak için kolları sıvadı. Las Palmas forması giyen Mauricio Lemos'un transferinde son aşamaya gelen Fenerbahçe, dünyaca ünlü stoperin transferiyle büyük sükse yaratacak. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...